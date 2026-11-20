Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Después de cinco años de retrasos, la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá dejó en evidencia la necesidad de cumplir plazos y evitar nuevos aplazamientos. Así lo enfatizó el gobernador Rey durante el encuentro oficial realizado este viernes 20 de noviembre, en el que también participaron el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Los tres reafirmaron su compromiso institucional con la ejecución del proyecto conocido como Accesos Norte II, el cual promete mejoras trascendentales en la movilidad y la calidad de vida para millones de personas.

Sigue a PULZO en Discover

Rey subrayó que la intervención, que va desde la calle 191 hasta la 245, será clave para aumentar la capacidad de uno de los corredores de entrada y salida más importantes de la capital. Según datos entregados por la Gobernación, por este tramo se mueven más de 280.000 viajes diarios y llegan alrededor de 700.000 toneladas de alimentos al año a Bogotá. Además, Cundinamarca provee el 42 % de los productos alimenticios consumidos en la ciudad, lo que resalta la importancia de optimizar esta vía.

Aunque el acto de este viernes tuvo una función principalmente simbólica, las obras ya habían empezado oficialmente en octubre, específicamente en el costado oriental de la autopista a la altura de la calle 245. El evento de este día reforzó el respaldo de las entidades encargadas, con el objetivo de prevenir nuevos retrasos. Por su parte, el alcalde Galán destacó que estos trabajos significan una mejora tangible en la calidad de vida de quienes viven y se desplazan entre Bogotá y la Sabana.

Uno de los anuncios más destacados fue el del presidente Abelardo de la Espriella, quien pidió que la obra se entregue en 2030, un año antes de lo planeado. La articulación entre la Alcaldía, Gobernación y la presidencia fue resaltada como estratégica para cumplir este reto. Según lo pactado, la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) supervisa el proyecto, cuya concesión está a cargo de Ruta Bogotá Norte S.A.S.

Accesos Norte II abarca la ampliación de 5,8 kilómetros de la Autopista Norte, con seis carriles por sentido y un carril exclusivo para el sistema de transporte masivo TransMilenio entre las calles 191 y 235. Se suman 11,6 kilómetros de ciclorrutas, nuevos andenes, seis puentes peatonales, adecuaciones hidráulicas y pasos para fauna. El plan total cubre 17,96 kilómetros en tres corredores, incluyendo una segunda calzada en la carrera Séptima y una variante en Sopó para mejorar la conectividad y desviar tránsito de carga.

La inversión para la construcción asciende a $1,9 billones, con un plazo de ejecución de 66 meses y finalización proyectada para finales de 2031. Este corredor beneficiará especialmente a habitantes de municipios como Chía, Cajicá, Tocancipá, Zipaquirá y Sopó, así como a cerca de 25.000 estudiantes que se trasladan diariamente por la zona, según la Gobernación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto Accesos Norte II y cuáles son sus principales componentes?

Accesos Norte II es un proyecto vial que incluye la ampliación de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245, una segunda calzada en la carrera Séptima y la construcción de la variante Perimetral de Sopó. Incluye 17,96 kilómetros de intervenciones, seis carriles por sentido en la autopista, un carril exclusivo para TransMilenio, 11,6 kilómetros de ciclorrutas, andenes, puentes peatonales y mejoras ambientales en los humedales aledaños.

¿Por qué se habían retrasado las obras de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá?

De acuerdo con información del texto, la ampliación de la Autopista Norte estuvo detenida durante cuatro años por trámites y condiciones pendientes, especialmente la falta de autorización ambiental entre los humedales Torca y Guaymaral. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó la intervención en agosto de 2026, lo que permitió iniciar la fase constructiva.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.