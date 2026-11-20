Por: El Espectador

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Durante la madrugada del jueves 19 de noviembre, miembros de la fuerza pública ingresaron al edificio 201 "Gabriela Peláez Echeverry" de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Este hecho generó fuertes inquietudes y reacciones en la comunidad universitaria, especialmente por la falta de información previa sobre las razones del operativo y la posible afectación a la convivencia y tranquilidad en el campus. Catalina Toro Pérez, decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, fue la primera en pronunciarse. Por medio de un comunicado, rechazó de forma categórica lo sucedido y explicó que desconocía los motivos de la intervención, solicitando a las autoridades competentes una pronta aclaración sobre el caso. En ese mismo comunicado, Toro Pérez enfatizó la importancia de mantener la integridad y el bienestar de estudiantes, profesores y demás integrantes de la comunidad, señalando que repudia cualquier acción que pueda estigmatizar, perfilar o poner en riesgo a quienes hacen parte del campus universitario.

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Además, la decana recordó que las garantías de convivencia en la Universidad Nacional deben basarse en el respeto a las diferencias, el diálogo y la protección de los derechos fundamentales, subrayando que desde su decanatura no se avaló el ingreso de los uniformados al edificio en cuestión. Por su parte, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, entregó declaraciones a Blu Radio en la mañana del viernes 20 de noviembre y ofreció un contexto sobre la decisión institucional. Según relató Peña en la emisora, la universidad fue quien pidió el acompañamiento policial porque las directivas habían recibido reportes sobre personas enmascaradas que, aparentemente, estaban ingresando objetos extraños a la institución, lo cual generó preocupación por un posible riesgo de explosivos.

El rector explicó que, tras la revisión por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, incluidos integrantes de la Sijín (Seccional de Investigación Judicial) y la Seccional de Inteligencia Policial, no se encontraron explosivos. Sin embargo, fueron hallados panfletos, banderas, máscaras antigas, tarros de pintura y prendas relacionadas con un grupo denominado PPP, cuyos integrantes tendrían antecedentes por delitos de terrorismo. Según el reporte preliminar, estos objetos posiblemente habrían sido usados para amenazar a estudiantes y cometer actos vandálicos. Peña insistió en que la medida fue preventiva y buscó proteger a quienes estaban en el interior del campus durante esa madrugada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Policía ingresó a la Universidad Nacional de Bogotá el 19 de noviembre?

De acuerdo con lo informado por el rector José Ismael Peña en entrevista con Blu Radio, el ingreso de la Policía Metropolitana de Bogotá a la Universidad Nacional respondió a una petición institucional, luego de que las directivas recibieran reportes sobre personas enmascaradas posiblemente ingresando objetos extraños. La principal preocupación era la amenaza potencial de explosivos y el riesgo para la seguridad de la comunidad universitaria, por lo cual se solicitó acompañamiento preventivo.

¿Qué hallazgos hizo la Policía en la intervención a la Universidad Nacional?

Según explicó el rector Peña, durante la inspección en el edificio 201 "Gabriela Peláez Echeverry", la Policía encontró banderas, panfletos, máscaras antigas, pintura y prendas asociadas al grupo PPP, cuyos integrantes tendrían antecedentes de terrorismo. No se hallaron explosivos; sin embargo, los objetos incautados estarían vinculados a actos vandálicos y amenazas a estudiantes dentro del campus, conforme a un informe preliminar de las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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