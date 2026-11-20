Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una destacada convocatoria ciudadana reunirá este viernes 20 de noviembre, a las 7:30 de la noche en Homecenter, a motociclistas de Ibagué que protestarán contra el proyecto de decreto diseñado para limitar la circulación con acompañante, conocido popularmente como “restricción del parrillero”. La protesta ha sido impulsada principalmente por clubes, colectivos, trabajadores e independientes que dependen de la motocicleta no solo como transporte sino como principal herramienta de trabajo, según se desprende del llamado hecho por voceros y líderes gremiales.

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Mochirri, quien lidera el grupo Picaminosos 420 Team Colombia, expresó en la convocatoria que esta propuesta “se está metiendo con el sustento de nuestros hogares, nos están coartando la libre movilidad”. Con estas palabras subraya la percepción de que la medida no solo afecta el derecho de movilización de los motociclistas, sino que pone en riesgo los ingresos de quienes, por razones laborales o personales, han encontrado en la moto una alternativa frente a los crecientes gastos de transporte. Según la información proporcionada, la idea de la administración municipal, encabezada por la alcaldesa Johana Aranda, es restringir este tipo de circulación en dos importantes sectores de Ibagué: el centro, limitado por las calles 6 y 15 y entre las carreras Primera y Octava; además del corredor vial entre las calles 60 y 164, desde la carrera Primera hasta la 24C.

La medida, de acuerdo con lo planteado hasta ahora, no discriminaría entre sexos o edades y tendría una aplicación específica: cobijaría determinados días y horarios, especialmente de jueves a domingo desde las 7:00 de la noche. Este tipo de restricción, de acuerdo con la alcaldesa, responde a recomendaciones de la Policía y el Ejército, fundamentadas en análisis de seguridad y cifras de delitos. Sin embargo, el sector motero exige ser escuchado, argumentando que estas disposiciones, de formalizarse a través de decreto, tendrían serias repercusiones para muchos ciudadanos cuyo sustento depende del uso cotidiano de la motocicleta. Se espera que motociclistas de diferentes zonas de la ciudad se unan a una manifestación que busca replantear el alcance de esta iniciativa gubernamental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la razón de la protesta de motociclistas en Ibagué contra la restricción del parrillero?

La protesta de motociclistas en Ibagué surge como respuesta al proyecto de decreto presentado por la administración municipal, que busca restringir la circulación de motocicletas con acompañante (‘parrillero’) en sectores importantes de la ciudad. Según declaraciones de líderes moteros, esto se percibe como una amenaza al derecho al trabajo y a la movilidad, además de afectar directamente los ingresos de quienes usan la moto como herramienta laboral.

¿Qué sectores de Ibagué serían afectados por la posible restricción del parrillero?

Según la información disponible en la convocatoria, los sectores más afectados serían el centro de Ibagué —delimitado por las calles 6 y 15 y las carreras Primera y Octava— y un corredor comprendido entre las calles 60 y 164, desde la carrera Primera hasta la 24C. La medida se aplicaría en horarios y días específicos, principalmente de jueves a domingo desde las 7:00 de la noche.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.