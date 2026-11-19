Por: El Espectador

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Un reciente mensaje interno enviado por la administración del conjunto residencial Arboleda del Salitre, ubicado en la localidad de Teusaquillo, Bogotá, puso en evidencia un debate habitual pero poco visible: el límite entre la vida privada dentro de cada vivienda y el momento en que el ruido se convierte en asunto común, al afectar la tranquilidad y el descanso de otros residentes. Según información divulgada por la propia copropiedad y replicada tras quejas en redes sociales sobre fiestas durante los fines de semana, la administración pidió discreción ante los sonidos asociados a la intimidad de pareja, aunque no señaló ningún apartamento ni anunció medidas disciplinarias. El comunicado, de carácter general, solo exhortó a lograr que estas actividades privadas no sean perceptibles en otras viviendas.

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Este hecho no pretende regular la intimidad, algo que no pueden hacer los conjuntos residenciales. Más bien, el interrogante real es otro, de acuerdo con los protocolos existentes: ¿qué herramientas tienen vecinos y administradores ante la presencia recurrente de ruidos, sin importar su causa, que terminan perturbando la vida de quienes habitan el mismo edificio?

La respuesta está en la normatividad vigente. Según la Ley 675 de 2001, propietarios y arrendatarios tienen la obligación de acatar el reglamento de propiedad horizontal y las normas de convivencia particulares de cada copropiedad. Antes de considerar sanciones, se debe revisar qué estipulan los reglamentos sobre horarios, consentimientos y procedimientos para quejas. Además, el Ministerio de Justicia establece que nadie puede ser sancionado solo por quejas verbales o comentarios en canales vecinales: la protesta debe plasmarse por escrito, permitir réplica y al afectado se le debe conceder oportunidad de corregir la conducta.

Por su parte, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana prohíbe perturbar el sosiego colectivo con sonidos provenientes de cualquier vivienda, sin importar la naturaleza del ruido. Tanto la administración como la Policía pueden actuar si el caso trasciende lo privado y hay una perturbación comprobable, aunque nunca pueden intervenir directamente en la intimidad de una pareja. Las recomendaciones usuales son mediar primero entre las partes, acudir a la administración o al comité de convivencia, y en casos reiterados, recurrir al reporte en la Línea 123 para que la autoridad verifique la situación.

En conclusión, el caso de Arboleda del Salitre ilustra cómo la vida moderna en conjuntos residenciales exige equilibrar la privacidad con el respeto al bienestar colectivo, sujeto siempre a las normas internas y los mecanismos de resolución que ofrecen tanto la ley como el propio manual de convivencia.

¿Qué puede hacer un residente si los ruidos de su vecino son constantes?

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 675 de 2001, la primera recomendación es documentar la queja por los canales internos del conjunto residencial, solicitar la intervención del comité de convivencia e intentar un acuerdo directo. Solo si la situación persiste, puede elevar el caso a la administración y, en última instancia, contactar a la Policía a través de la Línea 123.

¿Qué significa el reglamento de propiedad horizontal y para qué sirve?

El reglamento de propiedad horizontal es el documento que establece las normas internas de convivencia y uso de los bienes comunes en un edificio o conjunto residencial. Sirve como guía para regular la conducta de propietarios y arrendatarios, incluyendo lo concerniente al manejo del ruido, fiestas y horarios, y es el principal instrumento para resolver quejas entre vecinos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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