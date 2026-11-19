Por: Noticiero 90 minutos

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El Día Internacional del Hombre se conmemora el 19 de noviembre, según información recogida por medios como Noticiero 90 Minutos. Esta efeméride tuvo su origen en 1999, impulsada por el doctor Jerome Teelucksingh de Trinidad y Tobago, con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El propósito esencial de esta fecha es promover modelos masculinos positivos, resaltar el papel de los hombres en la sociedad y fomentar relaciones de género en condiciones de equidad.

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No obstante, el tema más sensible asociado a esta conmemoración, según el artículo, es la visibilización de los desafíos en salud física y mental que afectan de modo desproporcionado a los hombres. En este contexto, informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierten que los hombres tienen una esperanza de vida promedio menor que la de las mujeres. Específicamente en las Américas, esta diferencia puede oscilar entre cinco y siete años menos para los varones. Las causas de este fenómeno se vinculan tanto a factores biológicos como a patrones sociales que desincentivan la consulta médica temprana y el autocuidado.

La misma fuente señala que la exposición a riesgos laborales, el consumo de sustancias y la falta de seguimiento en controles preventivos aumentan la incidencia de enfermedades graves y accidentes fatales. Esto repercute directamente en la mortalidad prematura masculina por afecciones como enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y episodios accidentales.

En cuanto a la salud mental, investigaciones divulgadas en la revista The Lancet Public Health resaltan el impacto de los mandatos tradicionales de autosuficiencia y restricción emocional. Precisamente, estas normas culturales hacen que muchos hombres tengan dificultades para expresar vulnerabilidad o solicitar ayuda psicológica. Como consecuencia, la tasa de suicidio es más del doble en hombres que en mujeres en la mayor parte de los países, pese a que los diagnósticos formales de depresión son menos frecuentes en ellos.

De acuerdo con la información revisada, el Día Internacional del Hombre se erige entonces como escenario clave para repensar las nociones rígidas de masculinidad y fortalecer políticas públicas que fomenten el autocuidado, la paternidad activa y el apoyo emocional, con el fin de mejorar el bienestar familiar y comunitario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los hombres tienen menor esperanza de vida que las mujeres según la OMS y OPS?

Según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los hombres registran una esperanza de vida inferior a la de las mujeres debido a factores biológicos y sociales. Entre estos, destaca la menor tendencia a acudir oportunamente a controles médicos, la exposición a riesgos laborales, el mayor consumo de sustancias y la baja adherencia a prácticas preventivas, lo que incrementa las muertes prematuras por enfermedades y accidentes.

¿Cómo afectan las normas sociales a la salud mental de los hombres?

Investigaciones citadas en The Lancet Public Health revelan que los mandatos sociales de autosuficiencia y restricción de emociones dificultan que los hombres busquen ayuda psicológica o expresen vulnerabilidad. Esta barrera cultural contribuye a tasas de suicidio masculinas más altas, aunque se reportan menos diagnósticos de depresión, lo que resalta la importancia de cuestionar y transformar estos modelos de masculinidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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