Quienes pasan muchas horas sentados, realizan actividad física o buscan alternativas para relajarse después de una jornada exigente pueden encontrar en los accesorios de masaje una opción para complementar sus rutinas de bienestar.

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Durante el Black Friday, un masajeador eléctrico para rodillas tiene un descuento del 22 % y reúne funciones de calentamiento y vibración en un dispositivo inalámbrico.

Se trata de una rodillera eléctrica recargable que cuenta con cinco niveles de temperatura, cuatro motores de vibración y una batería de 5.000 mAh. Su precio anunciado es de $ 120.806 pesos colombianos.

Masajeador de rodilla con cinco niveles de calor

Una de las características principales de este dispositivo es su sistema de calentamiento, diseñado para cubrir la rodilla en un área de 360 grados. Según el fabricante, su superficie de calentamiento alcanza los 16.800 milímetros cuadrados, el doble de la versión anterior.

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El usuario puede elegir entre cinco niveles de temperatura: 113, 122, 131, 140 y 149 grados Fahrenheit, equivalentes aproximadamente a 45, 50, 55, 60 y 65 grados Celsius.

El equipo también incorpora una tecnología denominada X-Warm Heat-Lock, que combina tela jacquard de Lycra, material SBR y una capa reflectante con iones de plata. De acuerdo con la descripción comercial, esta composición busca conservar el calor durante las sesiones de uso.

Tiene cuatro motores y tres modos de vibración

Además del calentamiento, el masajeador incorpora cuatro motores de vibración que permiten seleccionar entre tres modalidades: suave, calmante e intensa.

Esta combinación busca ofrecer diferentes experiencias de masaje, dependiendo de las preferencias de cada persona. Los ajustes permiten modificar tanto la temperatura como la intensidad de la vibración.

Su diseño está pensado para adaptarse a diferentes tamaños de rodilla mediante correas de velcro ajustables. También incluye dos extensiones de ocho pulgadas para ampliar el rango de ajuste, disponibles bajo solicitud, y una correa de 28 pulgadas para llevar el dispositivo sobre el hombro.

A diferencia de otros masajeadores con estructuras rígidas, este modelo utiliza materiales flexibles y suaves, según el fabricante.

Batería recargable para utilizarlo sin cables

Otro de los puntos destacados es su funcionamiento inalámbrico. El masajeador cuenta con una batería de 5.000 mAh que permite utilizar las funciones de calor y vibración sin permanecer conectado a una toma de corriente.

La marca señala que una carga puede durar hasta siete días, aunque la autonomía depende de la frecuencia de uso y de los ajustes seleccionados.

También incorpora un sistema de control inteligente de temperatura NTC, diseñado para mantener el calentamiento y ayudar a prevenir el sobrecalentamiento. La batería cuenta con una garantía anunciada de dos años y una vida útil de más de 2.000 ciclos de carga, según las pruebas del fabricante.

Por su diseño plegable, el accesorio puede guardarse en una maleta y transportarse durante viajes o desplazamientos.

¿Qué dicen quienes compraron este masajeador de rodilla?

Entre las opiniones compartidas por compradores aparecen comentarios favorables sobre la sensación de calor, los materiales y las opciones de personalización.

Una persona explicó que adquirió el dispositivo para utilizarlo después de pasar mucho tiempo sentada en la oficina. En su experiencia, el calentamiento funciona bien y la vibración proporciona una sensación suave y relajante.

Otra compradora destacó la calidad de los materiales y la suavidad de la rodillera. También señaló que le gustan las diferentes combinaciones de calentamiento y vibración, porque permiten adaptar cada sesión a sus preferencias.

Estas experiencias corresponden a opiniones individuales y no constituyen evidencia de que el producto trate lesiones o enfermedades de la rodilla.

¿Cuánto cuesta el masajeador de rodilla en Black Friday?

El masajeador MAXwarm Knee 5.0 de IKEEPFIT tiene un precio anunciado de $ 120.806 pesos colombianos, con un descuento del 22 % durante la temporada de Black Friday.

Por sus funciones de calentamiento, los cuatro motores de vibración y su batería recargable, es una alternativa para quienes buscan un accesorio portátil de bienestar para utilizar en casa o durante sus desplazamientos.

Es importante tener presente que este tipo de dispositivo no sustituye una valoración médica ni un tratamiento indicado por un profesional de la salud, especialmente cuando existe dolor persistente o una lesión.

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