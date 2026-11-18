Por: Noticiero 90 minutos

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En Colombia, la acción de tutela se ha convertido en una herramienta fundamental para que muchos pacientes enfrenten problemas en el acceso a servicios de salud. La falta de entrega oportuna de medicamentos, las demoras en las autorizaciones de procedimientos y las barreras para obtener tratamientos han llevado a los ciudadanos a acudir a la tutela en defensa de sus derechos. De acuerdo con información revelada en el programa ‘Nuestro Derecho’ y citada por Noticiero 90 Minutos, este mecanismo judicial representa una alternativa rápida y directa, en especial cuando la vida o el bienestar de la persona están en riesgo.

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Carlos Felipe Rúa, experto invitado al espacio mencionado, resaltó una de las ventajas principales de esta figura: para interponer una tutela no es obligatorio agotar trámites administrativos previos. Es decir, el paciente no necesita primero presentar una petición formal ante su Entidad Promotora de Salud (EPS) antes de acudir a los jueces. Según Rúa, "La acción de tutela no requiere ningún requisito. (...) Cualquier persona puede interponerla directamente sin necesidad de abogado". Esta ausencia de requerimientos previos busca facilitar el acceso a la justicia, garantizando así que cualquier ciudadano pueda reclamar la protección de su derecho fundamental a la salud.

Otro aspecto relevante es el tiempo de respuesta. La acción de tutela, por ser un mecanismo preferente, debe resolverse dentro de un término máximo de 10 días, según lo explicó el experto. Sin embargo, en situaciones donde la salud o la vida están en peligro inmediato, el juez puede dictar medidas provisionales mientras se emite un fallo definitivo. Por ejemplo, cuando se requiere la entrega urgente de un medicamento o una cirugía, el juez puede ordenar que se actúe de inmediato para evitar consecuencias graves.

Aunque el medicamento o procedimiento solicitado no esté incluido en el plan de beneficios en salud, el juez puede ordenar su suministro si es indispensable para proteger los derechos fundamentales del paciente. Además, la tutela integral permite solicitar no solo la autorización de un procedimiento específico, sino la continuidad en la atención necesaria para tratar la enfermedad.

La acción de tutela puede ser presentada a través de la plataforma Tutela en Línea del Consejo Superior de la Judicatura, y suele dirigirse contra la EPS responsable. Rúa recomendó adjuntar documentos médicos y buscar asesoría gratuita en consultorios jurídicos o personerías en caso de dificultades. Asimismo, enfatizó que los pacientes no deben temer represalias de su médico tratante, ya que la acción busca la garantía de derechos por parte del sistema de salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo presentar una tutela para reclamar medicamentos o atención en salud en Colombia?

La persona puede presentar la acción de tutela ante los jueces de la República mediante la plataforma Tutela en Línea dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura. Generalmente, la tutela se dirige contra la EPS encargada del servicio. Se recomienda adjuntar fórmulas médicas y documentos que respalden la necesidad de la atención, y en caso de requerir ayuda, acudir a consultorios jurídicos o personerías que ofrezcan orientación gratuita.

¿Qué medidas puede tomar un juez si el derecho a la salud está en riesgo por demoras o falta de medicamentos?

El juez, ante situaciones que pongan en riesgo la vida o salud del paciente, puede ordenar medidas provisionales de manera inmediata, como la entrega urgente de medicamentos u autorizaciones de procedimientos, mientras se emite el fallo definitivo de la tutela. Esta posibilidad busca proteger derechos fundamentales cuando las demoras pueden causar daños irreparables.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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