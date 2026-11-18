Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer, desde las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, la denuncia sobre el presunto desvío de más de 119.000 millones de pesos colombianos en Barrancabermeja, Santander. La investigación, según explicó el propio mandatario, tiene como eje central el movimiento de recursos provenientes de regalías hacia FomColombia, un fondo mixto que realiza contrataciones bajo el régimen de derecho privado. De la Espriella afirmó: "Quiero anunciarles hoy que tenemos la intención, con esta denuncia que hemos presentado, de que la justicia investigue qué pasó con más de COP 119.000 millones de recursos públicos en el municipio de Barrancabermeja".

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Según la información revelada por el presidente, la Alcaldía de Barrancabermeja trasladó los recursos de regalías a FomColombia, el cual adjudicó siete procesos contractuales sin que estos fueran publicados en el SECOP II. El SECOP II es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública que permite a la ciudadanía consultar la ejecución de los recursos públicos. Lo anterior, de acuerdo con De la Espriella, limita la transparencia y dificulta la veeduría ciudadana sobre el manejo de estos fondos.

El mandatario agregó detalles preocupantes: seis de los siete procesos tuvieron un único oferente; además, cuatro de los cinco contratos de obras públicas quedaron en manos de empresas asociadas a Jorge Humberto Arguello Beltrán, conocido como "El Bachiller". Estos contratos involucran importantes sumas destinadas a proyectos de infraestructura vial, construcción de instituciones educativas y desarrollo de energía solar. El presidente también señaló la coincidencia de estas adjudicaciones con las fechas previas a procesos electorales legislativos y presidenciales.

Además, De la Espriella presentó una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por posibles pactos ilícitos entre las empresas oferentes. “La plata de los colombianos se respeta y nadie puede hacer uso indebido de ella”, enfatizó el mandatario. Junto a estas acciones, anunció la creación del Bloque de Búsqueda contra la Corrupción, bajo la coordinación de Cristina Lombana desde la Oficina de Transparencia de la Presidencia. Lombana recalcó que esta nueva instancia busca prevenir la corrupción y colaborar con los organismos de control, realizando acuerdos interinstitucionales e integrando personal técnico especializado.

Finalmente, el presidente De la Espriella manifestó su intención de acudir semanalmente tanto a la Fiscalía como a la Corte Suprema de Justicia para presentar más denuncias, reforzando el compromiso de su gobierno en la lucha activa contra la corrupción, sin distinción de ideologías ni partidos políticos.

¿Por qué es relevante la denuncia sobre los contratos de FomColombia en Barrancabermeja?

La relevancia de la denuncia radica en el presunto manejo irregular de más de 119.000 millones de pesos en recursos públicos y su traslado a un fondo mixto que no garantiza total transparencia, pues los contratos no fueron publicados en SECOP II. Este hecho pone en duda la legalidad y concurrencia de los procesos, así como la destinación y vigilancia de los fondos de regalías.

¿Cómo funcionará el nuevo Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y qué papel desempeñará la Oficina de Transparencia?

El Bloque de Búsqueda contra la Corrupción tendrá coordinación de la Oficina de Transparencia, dirigida por Cristina Lombana, y buscará integrar organismos del Estado para fortalecer la denuncia y prevención de la corrupción. Incluirá personal técnico y establecerá acuerdos con entidades como la Policía, Dian, UIAF, cámaras de comercio y Registraduría, enfocados en proteger los recursos públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.