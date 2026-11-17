Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El exalcalde de Prado, en el departamento del Tolima, Álvaro González Murillo, fue sentenciado a 12 años de cárcel por cometer irregularidades en la celebración de 17 convenios estatales que comprometieron fondos públicos en el segundo semestre de 2016. Según información de la Fiscalía General de la Nación, estos convenios tenían como propósito financiar actividades de tipo social, educativo, deportivo y cultural dentro del municipio. No obstante, a lo largo del proceso judicial se demostró que los acuerdos fueron adjudicados a una asociación que no acreditó de manera suficiente su idoneidad, ni tampoco se justificó el destino de los recursos asignados, lo que representó un grave incumplimiento de los procedimientos legales exigidos.

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Las anomalías detectadas en la contratación provocaron un detrimento patrimonial estimado en cerca de 300 millones de pesos, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía. El ente acusador estableció que Álvaro González Murillo tuvo una participación directa en todo el proceso, ya que intervino en la elaboración de los estudios previos, expidió resoluciones donde reconoció la experiencia de la asociación contratada y posteriormente autorizó tanto la liquidación como el pago de los convenios. Por estos hechos, el exfuncionario fue hallado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado, según el organismo judicial.

El caso no involucró solo al exalcalde. En el mismo proceso judicial fue condenada Diana Carolina Romero Yara, quien fungía como secretaria de Desarrollo Social de Prado al momento de los hechos. Romero Yara recibió una pena de 11 años de prisión, pues según la sentencia, supervisó los convenios, certificó supuestos cumplimientos y autorizó los pagos correspondientes. Adicionalmente, Gladys Lucía Cabezas Leonel, representante legal de la empresa contratista, y Daniel Francisco Murillo Cupitra, primo del exalcalde, también fueron condenados a ocho años de reclusión cada uno. De acuerdo con la Fiscalía, Murillo Cupitra participó en la gestión, coordinación y organización de los convenios que resultaron ser irregulares. La sentencia de este caso es de primera instancia, lo que significa que sobre la misma proceden todavía los recursos jurídicos permitidos por la ley colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado el exalcalde de Prado, Tolima, Álvaro González Murillo?

El exalcalde de Prado, Tolima, Álvaro González Murillo, fue condenado debido a su intervención directa en la adjudicación irregular de 17 convenios estatales durante 2016. Según la Fiscalía General de la Nación, estos contratos destinados a actividades sociales y culturales fueron entregados a una asociación sin que se acreditara su idoneidad y sin justificar debidamente el destino de los recursos, lo que causó un detrimento patrimonial significativo.

¿Qué significa el delito de “peculado por apropiación agravado”?

El “peculado por apropiación agravado” es un delito en el que un funcionario público se apropia de recursos o bienes del Estado, aprovechando su cargo. La gravedad (agravado) recae en la cuantía de los recursos involucrados o en circunstancias que aumentan su reproche penal, como ocurrió en este caso, según la Fiscalía General de la Nación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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