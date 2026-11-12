A pocas horas de comparecer nuevamente ante la Procuraduría General de la Nación este jueves 12 de noviembre, Deicy Jiménez —la mujer que destapó el escándalo sobre una presunta política de intercambio de favores sexuales por contratos estatales durante el gobierno de Gustavo Petro— rompió el silencio con contundentes declaraciones dirigidas tanto contra el expresidente como contra las bodegas digitales del Pacto Histórico que intentan desacreditar su testimonio.

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La reacción de Jiménez surgió luego de que el activista digital del petrismo Alejandro Vergel difundiera varios videos sugiriendo que la denunciante estaría siendo instrumentalizada o financiada por el gobierno de Abelardo De La Espriella para afectar la imagen del exmandatario y sus exfuncionarios. Frente a esa narrativa, Jiménez desestimó los ataques y cuestionó la estrategia de difamación impulsada desde sectores afines al anterior Ejecutivo. “Solo diré que acudir a las bodegas es un plan bastante sencillo. Tanto que algunos prefieren imaginar que el Gobierno me instrumentaliza o que quizás me han pagado para hablar”, expresó la mujer a través de sus redes sociales, asegurando que no tiene necesidad alguna de inventar historias ni atribuir intenciones falsas.

En su pronunciamiento, Jiménez apuntó directamente contra la conducta del exjefe de Estado, reprochando que ahora los salpicados en el entramado pretendan posar de víctimas ante la opinión pública. “El problema es que el señor Petro parecía creerse el dueño del mundo. Quizás porque eso le resultaba más fácil: disponer de los recursos del Estado que sacar dinero de su propio bolsillo. Y si no es capaz de ayudar a las mujeres que instrumentaliza, entonces que busque otra manera de complacerse”, sentenció de manera categórica.

La denunciante también rechazó los señalamientos por haber buscado respaldo institucional tras el estallido del caso, cuestionando la doble moral de quienes la atacan mientras guardan silencio frente a las denuncias de abuso de poder. “¿Cómo así? ¿Él sí tiene derecho de buscar niñas jóvenes vulnerables para complacer sus necesidades sexuales?”, recalcó Jiménez, insistiendo en que las presiones para canjear vinculaciones contractuales por favores íntimos se remontan incluso a la época en que Petro ocupaba una curul en el Senado.

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Como respaldo probatorio de sus afirmaciones, Jiménez ya entregó a los investigadores su teléfono celular, dispositivo que contiene chats, fotografías y registros audiovisuales —entre ellos un reciente video de 90 segundos difundido públicamente donde se observa al expresidente abrazándola y besándola—. Con este material en poder de la justicia, avanzan de manera simultánea las indagaciones por presunto interés indebido en la celebración de contratos y coacción en la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.