Angie Rodríguez publicó un chat que, según dijo, respaldaría sus señalamientos sobre una supuesta “agenda privada” de Gustavo Petro.

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La conversación del 15 de febrero de 2025 mostraría una instrucción de Sarabia para que Rodríguez comprara tiquetes, reservara hoteles y coordinara gastos personales del mandatario. “El presidente pide tiquetes y hoteles en sus viajes. Es importante que tú los compres y coordines. Más sus gastos personales”, dice el mensaje.

Rodríguez aseguró que la solicitud le causó desconcierto porque, según ella, el transporte y alojamiento de Petro ya estaban cubiertos. “No entendía a qué hacía referencia. ¿Por qué comprar tiquetes al presidente o por qué comprar tiquetes si el presidente tiene no un avión, sino varios aviones presidenciales? Además, ¿por qué hoteles? Si normalmente el presidente tiene casas privadas y le dan cortesía en muchos de los viajes a los que él iba, tanto nacional como internacionalmente”, explicó en el video.

Comunicado a la opinión pública

Abro hilo

1. https://t.co/z1piSsLmgY — Angie Lizeth Rodríguez Fajardo (@Angier_1992) November 11, 2026

La exfuncionaria afirmó que después entendió que se trataba de gastos de la llamada agenda privada y sostuvo: “Yo no me presté para eso. Cuando me di cuenta de lo que estaba enfrentando, dije que eso no va conmigo y que no me iba a prestar para eso”. También señaló que Petro le pidió gestionar gastos de Vanessa Cortés, a quien identificó como su pareja “oficial”.

La publicación apareció después de que un juez ordenara a Rodríguez rectificar afirmaciones contra Sarabia. Anunció que impugnará la sentencia en próximos días y dijo: “No comparto esta valoración judicial”. Además, insistió: “Ella, en ese mensaje en WhatsApp, está reconociendo que sí había una agenda privada. Entonces, ¿por qué le molesta que yo señale que presuntamente ella era una de las que organizaba eso? Lo mantengo”.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.