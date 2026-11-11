Por: Blu Radio

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El departamento de La Guajira atraviesa momentos de profunda preocupación tras confirmarse el secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde del municipio de Uribia y reconocida gestora de la comunidad en la subregión del norte del departamento. El hecho, que es investigado por las autoridades y atribuido a grupos armados ilegales como el Eln que hacen presencia en la zona, encendió nuevamente las alarmas sobre las garantías de seguridad para la dirigencia política y sus familias.

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En diálogo con Mañanas BLU, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, abordó la complejidad que vive la región al enfrentar simultáneamente desafíos de orden público e iniciativas de desarrollo social y afirmó que el secuestro le fue atribuido al Eln.

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El mandatario hizo énfasis en la compleja coyuntura que afronta el departamento frente a las acciones delictivas contra la población civil y la búsqueda de soluciones de fondo para La Guajira.

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Ante la gravedad del panorama, el mandatario departamental reiteró la urgencia de contar con la articulación efectiva de las instituciones gubernamentales en el territorio:

“A La Guajira, La Guajira merece una oportunidad. La Guajira merece sobre todo que ese respaldo exista con un verdadero ejercicio y un compromiso por parte del Estado. Y nosotros desde el territorio estamos dispuestos a acompañar estas acciones, aquí seguimos trabajando para sacar este departamento adelante”.

La Unidad de Diálogo Social como herramienta clave ante la conflictividad

Como parte de los mecanismos para contrarrestar la inestabilidad institucional y solucionar las protestas que históricamente han afectado la movilidad de la zona, Aguilar resaltó la creación de la Unidad de Diálogo Social, una instancia pionera en el país:

“Somos el único departamento que cuenta con una unidad de diálogo social que entre otras cosas nos ha permitido… Por ejemplo, en el año 2023 el departamento de La Guajira ha ocupado el primer lugar en número de bloqueos y en número de vías de hechos en todo el territorio nacional. Según Colfecámaras, hoy ni siquiera estamos en los cinco primeros departamentos”.

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