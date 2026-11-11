Colombia tiene dos regiones interesadas en convertirse en sede de un eventual proyecto de SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk. A la propuesta de Antioquia para instalar un puerto espacial en el Urabá se sumó ahora La Guajira, cuyo gobernador, Jairo Aguilar, invitó públicamente al empresario a explorar Puerto Bolívar como posible ubicación de una base de lanzamiento.

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El mandatario departamental presentó la iniciativa a través de su cuenta de X, donde destacó las condiciones geográficas de la Alta Guajira y las instalaciones logísticas que ya funcionan en esa zona. Según Aguilar, el territorio cuenta con características que podrían resultar atractivas para las operaciones de la compañía estadounidense, aunque todavía no existe un acercamiento confirmado que permita hablar de una inversión.

“Como gobernador de La Guajira, invito a SpaceX a explorar Puerto Bolívar”, escribió el funcionario. En su mensaje también mencionó al presidente Abelardo De La Espriella y aseguró que el departamento está dispuesto a impulsar un proyecto que permita conectar a Colombia con la industria espacial. Entre los argumentos que expuso están la baja latitud, las condiciones climáticas y la infraestructura portuaria, ferroviaria y aeroportuaria.

Uno de los principales puntos de la propuesta es Puerto Bolívar, terminal marítima ubicada cerca de Bahía Portete y utilizada actualmente por Cerrejón para exportar carbón. Según la información de la compañía minera recopilada por El Tiempo, por sus instalaciones pasan entre 15 y 20 buques al mes y cuenta con capacidad para almacenar aproximadamente 610.000 toneladas del mineral. Además, dispone desde 1985 de un sistema de cargue directo a las embarcaciones.

La infraestructura de la zona también incluye una conexión ferroviaria de 150 kilómetros entre las minas de Cerrejón y el puerto, así como un aeródromo identificado con el código SKPB. Para Aguilar, la combinación de estos recursos representa una ventaja logística que podría ponerse sobre la mesa para atraer a SpaceX. Sin embargo, cualquier aprovechamiento de esas instalaciones requeriría estudios técnicos, adecuaciones y evaluaciones sobre su disponibilidad.

La propuesta guajira no es la única que busca llamar la atención de Elon Musk. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también ha insistido en que el Urabá antioqueño podría convertirse en una alternativa para instalar un puerto espacial de la compañía. El mandatario retomó públicamente esa posibilidad el 30 de octubre de 2026, cuando escribió en X: “Queremos ir más lejos: en el Caribe del Urabá antioqueño estamos listos para tener un puerto espacial de SpaceX”.

Rendón ha mencionado que la región tendría cerca de 2.000 hectáreas con potencial para estudiar un proyecto de estas características, aunque tampoco se ha seleccionado un terreno ni se ha confirmado una negociación con la empresa. El interés de Antioquia había sido planteado inicialmente en mayo y volvió a tomar fuerza después de que Musk compartiera una historia sobre el uso de Starlink para facilitar la atención médica de una mujer embarazada en una zona rural del departamento.

¿SpaceX construirá una base espacial en Colombia?

Por ahora, ninguna de las dos propuestas significa que SpaceX vaya a instalar una base de lanzamiento en Colombia. Tanto La Guajira como Antioquia han expresado su interés mediante invitaciones públicas, pero no se conocen acuerdos con la compañía, inversiones comprometidas, estudios de viabilidad, fuentes de financiación ni fechas para comenzar una eventual construcción.

Las iniciativas, además, parten de argumentos diferentes: La Guajira destaca la ubicación geográfica y la infraestructura que ya existe alrededor de Puerto Bolívar, mientras Antioquia apuesta por las condiciones del Urabá y la disponibilidad potencial de terrenos en su costa Caribe. La decisión de avanzar dependería de las evaluaciones que pueda hacer la empresa y de las condiciones técnicas, económicas y operativas que exija una operación aeroespacial.

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