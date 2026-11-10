Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El exmandatario Gustavo Petro sorprendió a sus seguidores al anunciar que WhatsApp será su canal principal de comunicación en redes sociales, desplazando a X —antes conocida como Twitter— a un rol secundario. Este anuncio lo hizo público el martes 10 de noviembre mediante una publicación en X, red social que fue su herramienta predilecta durante años para informar sobre decisiones, responder críticas y pronunciarse en debates nacionales, de acuerdo con la información presentada.

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Petro manifestó su inconformidad con el funcionamiento actual de X, propiedad del empresario Elon Musk. Según detalló el propio exmandatario, considera que los algoritmos de la plataforma favorecen el contenido de la extrema derecha y dificultan la difusión de posturas políticas distintas a esta tendencia. De manera textual expresó: "Dadas las restricciones que pone X a la irradiación del pensamiento progresista, y su afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio a la razón y la democracia, he decidido dejar de utilizar X como cuenta principal en las redes y pasará a ser cuenta complementaria".

Pese a ello, Petro aclaró que no cerrará su perfil en X, sino que dejará de priorizarlo mientras traslada su comunicación hacia su canal de WhatsApp. El dirigente busca que este canal sea ahora su principal espacio para enviar mensajes y tener contacto con sus seguidores, impulsando a su comunidad a migrar junto con él. Este paso implica, sin embargo, una reducción significativa en la audiencia a la que puede llegar directamente: mientras en X cuenta con aproximadamente 9,1 millones de seguidores, en WhatsApp la cifra ronda los 600.000 usuarios, según el propio Petro en la misma publicación.

Aun así, el exmandatario considera que, pese a llegar a una audiencia menor, puede tener un aporte más efectivo al debate democrático desde su nuevo canal principal. Así lo explicó en su mensaje: "Empiezo a hacer crecer mi canal por WhatsApp que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones paso a 600.000, pero creo que, aunque disminuya mi audiencia, ayudo más a la democracia desde redes".

Esta decisión ocurre mientras Petro se encuentra en el centro de diferentes controversias, aunque el foco de su anuncio y los motivos expuestos por él se centran exclusivamente en su desacuerdo con las dinámicas internas de X, según manifestó en sus propias palabras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro deja de usar X como canal principal y elige WhatsApp?

Gustavo Petro explicó que considera que los algoritmos de X, propiedad de Elon Musk, restringen la difusión de pensamientos progresistas y favorecen contenido de extrema derecha, lo que, en su opinión, obstaculiza el debate democrático. Por ello, decidió dejar de priorizar X como canal de comunicación y optó por fortalecer su canal de WhatsApp, aunque implica llegar a una comunidad considerablemente menor.

¿Cuántos seguidores tiene Gustavo Petro en WhatsApp y X?

Según el propio Gustavo Petro, mientras en X cuenta con aproximadamente 9,1 millones de seguidores, su canal de WhatsApp tiene alrededor de 600.000 usuarios. Aunque la diferencia es amplia, Petro considera que desde WhatsApp puede contribuir de manera más directa al debate y la comunicación con sus seguidores.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.