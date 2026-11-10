Por: Portal Bogotá

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Las autoridades de Bogotá lograron un importante avance en la lucha contra el crimen organizado, luego de que fueran capturados o notificados en centros carcelarios 33 integrantes de la organización delictiva conocida como ‘Puentes II’. De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, este grupo surgió de la unión entre dos estructuras criminales que anteriormente se disputaban el control del tráfico de estupefacientes. Ahora, bajo el nombre de ‘Puentes II’, habrían desatado una ola de violencia que, en tan solo un año, dejó ocho personas muertas y una más desaparecida en la localidad Rafael Uribe Uribe y zonas aledañas del sur de la ciudad.

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De acuerdo con la investigación, los grupos ‘El Mesa’ o ‘Paisas’ —originarios del Valle de Aburrá en Antioquia— y ‘Los del Compa o El Viejo’ se aliaron en 2018, organizando dos componentes dentro de la organización: uno encargado de almacenar y distribuir marihuana, bazuco y cocaína, y otro dedicado a realizar ataques armados para dominar los puntos de venta y sembrar miedo entre los habitantes. Según la Fiscalía, las actividades delictivas se desarrollaron sobre todo en los barrios Puentes, La Torre, La Finca, El Portal y El Valle, donde los criminales gestionaban la venta de drogas al menudeo utilizando, incluso, a menores de edad como una forma de evadir a las autoridades. Además, otros miembros se encargaban de vigilar, planear la logística y participar directamente en los ataques con armas de fuego.

Entre los crímenes identificados por las autoridades sobresale la desaparición de un hombre en octubre de 2024, a quien citaron supuestamente porque conocía el paradero de varias dosis de droga extraviadas, y de quien no se tiene noticias desde entonces. Otro de los casos documentados es el asesinato de una mujer en Diana Turbay, ocurrido el 1 de febrero de 2026. A estos hechos se suman el hallazgo del cuerpo de un joven en San Martín en abril, un doble homicidio en Molinos durante ese mismo mes y el asesinato de un taxista en agosto.

En un trabajo conjunto con la SIJIN de la Policía de Bogotá, se logró la aprehensión de los implicados, entre los que destaca José Orlando Lancheros Ramírez, conocido como alias El Compa o El Viejo, quien ya fue condenado y es señalado como cabecilla. Los procesados fueron presentados ante jueces y enfrentan cargos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y porte de armas de fuego. Según la Fiscalía, ninguno aceptó los cargos.

Este resultado obedece al modelo estratégico de investigación de la Fiscalía, enfocado en identificar y golpear a las estructuras criminales de mayor impacto en la ciudad. El proceso incluyó análisis criminal y asociación de casos, permitiendo esclarecer las dinámicas y mecanismos del grupo en el tráfico local de drogas y ejecución de homicidios. La ciudadanía puede denunciar hechos criminales en la Línea de Emergencias 123, una herramienta clave para fortalecer la seguridad de Bogotá.

¿Qué actividades delictivas realizaba el grupo ‘Puentes II’ en Bogotá?

El grupo ‘Puentes II’ se dedicaba principalmente al almacenamiento y distribución de drogas como bazuco, marihuana y cocaína, y ejecutaba ataques armados para dominar puntos de venta en barrios del sur de Bogotá. Usaban menores de edad para comercializar los estupefacientes y sus acciones, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, incluyeron homicidios y desapariciones forzadas para afianzar el control territorial.

¿Quiénes fueron capturados en la operación contra ‘Puentes II’ y cuáles son los cargos?

En el operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía de Bogotá fueron capturadas o notificadas 33 personas, entre ellas José Orlando Lancheros Ramírez, alias El Compa o El Viejo, identificado como cabecilla del grupo. A los detenidos se les imputaron delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y porte de armas de fuego, según informaron las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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