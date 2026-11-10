Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha convocado a la ciudadanía a sumarse activamente en la jornada de rendición de cuentas de "Proyecta Local – Presupuestos Participativos 2026". De acuerdo con la información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este espacio busca fortalecer la transparencia y crear canales donde las comunidades pueden hacer oír su voz e incidir directamente en el desarrollo de sus territorios. La participación en este proceso permite que las opiniones, comentarios y preguntas de las personas sean tomadas en cuenta y respondidas en un encuentro virtual con la ciudadanía, pactado para el martes 24 de noviembre a partir de las 6:00 p. m.

Sigue a PULZO en Discover

Las y los interesados pueden enviar sus preguntas hasta las 11:59 p. m. del viernes 13 de noviembre, utilizando el formulario habilitado para tal fin (enlazado en los canales oficiales). Este espacio de diálogo está pensado para resolver inquietudes relacionadas con las diversas etapas de "Proyecta Local – Presupuestos Participativos", como el alistamiento, la construcción colectiva y registro de propuestas, la revisión y los comentarios técnicos, la priorización y la consolidación de resultados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, según la Directiva 001 de 2026, la Secretaría Distrital de Gobierno no atenderá solicitudes sobre la materialización de las propuestas priorizadas, ya que esta responsabilidad no está dentro de sus competencias.

La jornada de rendición de cuentas es vista como una oportunidad para que la ciudadanía aporte en la elaboración de soluciones y en la organización de iniciativas que corresponden a las necesidades sentidas de las localidades. A través de este proceso, cada persona puede sugerir ideas y decidir qué proyectos se priorizan, fomentando así la construcción de territorio desde la base social. Las respuestas a las preguntas ciudadanas se darán a conocer durante la jornada de rendición de cuentas, cuyo enlace de conexión será difundido próximamente por los canales institucionales oficiales.

Según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, "Proyecta Local – Presupuestos Participativos" se consolida como un canal fundamental para el fortalecimiento de la confianza, el diálogo y la transparencia entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y quienes habitan la ciudad. La invitación está abierta para que la ciudadanía participe, formule sus dudas y contribuya activamente a la transformación de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las personas participar en Proyecta Local – Presupuestos Participativos 2026?

Quienes estén interesadas en participar pueden enviar preguntas, inquietudes y comentarios hasta las 11:59 p. m. del 13 de noviembre a través del formulario dispuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Posteriormente, las respuestas serán presentadas en la jornada virtual de rendición de cuentas el 24 de noviembre, facilitando la participación activa y la incidencia ciudadana.

¿Cuáles son las etapas de Proyecta Local – Presupuestos Participativos 2026?

De acuerdo con lo publicado, las etapas incluyen alistamiento, construcción colectiva y registro de propuestas, revisión y comentarios técnicos de las propuestas, priorización y consolidación de resultados. Estas fases permiten estructurar el proceso participativo, desde la generación de ideas hasta la selección y organización de iniciativas para los territorios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z