Un incendio se registró en una fábrica ubicada sobre la calle 13 de Bogotá, cerca de la estación de La Sabana. La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, que llegaron al lugar para controlar las llamas y evitar que se extendieran a otros puntos del sector.

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#Bogotá | Un incendio en una fábrica en la Calle 13, cerca a la estación La Sábana, es atendido por @BomberosBogota. A esta hora no se reportan personas heridas. Autoridades recomiendan transitar con precaución por la caída de ceniza y el humo que afecta la viabilidad en la vía.… pic.twitter.com/2NMxr7gTlT — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 10, 2026

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Videos difundidos desde la zona muestran una columna de humo blanco que se eleva sobre las edificaciones y puede observarse desde varios puntos. En las imágenes también se aprecia la presencia de los organismos de emergencia, mientras motociclistas y peatones se detienen a observar lo que ocurre.

La situación provocó afectaciones en la movilidad debido al humo y las cenizas que se dispersaron por el sector. Por esta razón, las autoridades locales recomendaron a los conductores transitar con precaución y estar atentos a las condiciones de visibilidad en la vía.

Hasta el momento de los reportes iniciales no se habían confirmado personas heridas. Los Bomberos de Bogotá continuaban atendiendo la emergencia, mientras se esperaba información sobre las causas del incendio y las posibles afectaciones en la fábrica.

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