Por: Portal Bogotá

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La alcaldía mayor de Bogotá informó la adopción de medidas administrativas para dejar sin efecto 567 comparendos impuestos a motociclistas por la infracción C14, que corresponde a transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos. Estos comparendos y las actuaciones administrativas relacionadas con la inmovilización de motocicletas ocurrieron durante el jueves 29 de octubre de 2026 entre las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m., justo antes de la entrada en vigor del Decreto Distrital 472 de 2026, el cual establecía la restricción de circulación de motocicletas durante la celebración de Halloween, de acuerdo con información oficial de la alcaldía mayor de Bogotá.

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Esta decisión se tomó tras identificar una situación técnica específica: una falla temporal en el aplicativo del Registro Distrital, que impidió completar correctamente el proceso de publicación del Decreto Distrital 472 del 27 de octubre de 2026. Según la alcaldía mayor de Bogotá, el decreto fue expedido el 27 de octubre, pero su publicación se concretó únicamente el 29 de octubre, entrando en vigor desde el 30 de octubre. Sin embargo, durante la noche previa, ya se estaban adelantando procedimientos de control bajo la premisa de la restricción, lo que generó la imposición de sanciones que no tenían aún sustento normativo vigente.

Ante esta situación, la administración distrital anunció varias actuaciones para proteger los derechos de los ciudadanos afectados. Según la información oficial: para los comparendos que no han sido pagados ni impugnados, se expedirá un acto administrativo ordenando su archivo y la devolución de los valores asociados a patios y grúas. En el caso de comparendos impugnados, se emitirán actos administrativos que exoneran de responsabilidad contravencional y del pago de estos servicios. Para quienes ya pagaron, se adelantará el procedimiento para la devolución de los recursos, y la Secretaría Distrital de Movilidad les informará sobre el proceso de reintegro.

La alcaldía enfatizó que estas medidas de restricción durante Halloween buscaban proteger la vida de quienes se movilizan por la ciudad, especialmente motociclistas. Los resultados en seguridad vial muestran una reducción del 75 % en fatalidades y del 42 % en siniestros viales respecto al mismo periodo de 2024, según datos entregados por la administración distrital. Además, durante los horarios de restricción no se registraron motociclistas fallecidos. La alcaldía reiteró su compromiso con la legalidad, la seguridad jurídica y la protección de los derechos ciudadanos, señalando que fortalecerá los procedimientos institucionales de publicación y aplicación de actos administrativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede solicitar un motociclista la devolución del dinero por comparendos y servicios de patios y grúas en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Movilidad entrará en contacto con los ciudadanos afectados para informarles el proceso que deben seguir para solicitar el reintegro del dinero. De acuerdo con la alcaldía mayor de Bogotá, quienes ya efectuaron el pago de los comparendos o de servicios relacionados con patios y grúas tendrán derecho a la devolución, conforme a los procedimientos que se establezcan en los actos administrativos correspondientes.

¿Por qué se anularon los comparendos impuestos a motociclistas antes de la vigencia del Decreto Distrital 472?

La anulación de los comparendos y actuaciones administrativas se debió a una falla técnica que impidió la publicación oportuna del Decreto Distrital 472 de 2026 en el Registro Distrital. Aunque el decreto fue expedido el 27 de octubre de 2026, solo entró en vigor el 30 de octubre, por lo que las sanciones aplicadas el 29 de octubre no tenían sustento legal vigente. Por esta razón, la alcaldía mayor de Bogotá dispuso dejar sin efectos dichas medidas para garantizar los derechos de la ciudadanía.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.