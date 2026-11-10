La Administración Distrital adoptó medidas correctivas para proteger los derechos de los conductores en la capital, confirmando que dejará sin efecto un total de 567 comparendos impuestos por la infracción C14, la cual sanciona el tránsito por sitios restringidos o en horas prohibidas, además de revocar las inmovilizaciones preventivas ejecutadas durante la noche del pasado jueves 29 de octubre de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información emitida por la Secretaría General, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría Jurídica Distrital, la decisión obedece a la detección de un fallo técnico en la plataforma del Registro Distrital. Dicho inconveniente informático impidió completar a tiempo la aprobación de la publicación del Decreto Distrital 472 del 27 de octubre de 2026, normativa con la que se fijaban las restricciones de circulación de motocicletas para la temporada de Halloween. Como resultado de este retraso, la difusión oficial del texto se concretó el 29 de octubre y su entrada en vigor quedó estipulada para el día 30. No obstante, los operativos de control vial se adelantaron entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m. del 29 de octubre, antes de la vigencia legal de la medida, lo que motivó la invalidación de las sanciones para garantizar la seguridad jurídica ciudadana.

Ante este panorama, la Secretaría de Movilidad implementará un esquema diferencial para resolver la situación jurídica de los conductores e iniciar el reintegro de dineros. En los casos de comparendos no pagados ni impugnados, la entidad emitirá un acto administrativo para ordenar el archivo definitivo de los expedientes contravencionales y autorizar el rembolso de los costos de custodia y grúa. Para los ciudadanos que se encontraban en proceso de impugnación, se redactarán las resoluciones para exonerarlos formalmente de responsabilidad. Finalmente, para las multas que ya fueron canceladas, la entidad contactará directamente a los afectados para orientarlos en el trámite de devolución.

Paralelamente, las autoridades distritales destacaron que las restricciones de movilidad aplicadas en la festividad permitieron proteger la vida en las vías, registrando una reducción del 75 % en las fatalidades y del 42 % en la siniestralidad frente al mismo periodo de 2024. Con este procedimiento, el Distrito busca enmendar los fallos del sistema institucional de publicación y brindar plenas garantías a la comunidad motociclista.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z