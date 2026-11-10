Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a los ciudadanos de Bogotá a acercarse este martes 10 de noviembre de 2026 a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad. Para acceder a las inmunizaciones es indispensable presentar su documento de identidad. La meta de esta jornada es permitir a la población iniciar, continuar o completar el esquema de vacunación, haciendo énfasis en la importancia de la prevención de enfermedades transmisibles.

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De acuerdo con información publicada en los canales oficiales de la SDS, esta iniciativa está orientada a prevenir enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B. Así mismo, destaca la disponibilidad de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), destinada a niñas y niños entre los 9 y 17 años, una medida clave para la salud pública y la protección a largo plazo frente a infecciones asociadas a este virus.

Desde las 8:00 a. m., los puntos de vacunación estarán habilitados en toda Bogotá. Según la SDS, estos espacios se encuentran distribuidos estratégicamente en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares con gran movimiento de personas. La ubicación exacta de estos puntos se publica y actualiza diariamente por medio de las redes sociales oficiales y está disponible en el enlace proporcionado por la entidad.

Por otra parte, Bogotá dispone de más de 200 puntos de vacunación fijos en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS). Esto garantiza que la población pueda acceder de manera oportuna y continua a los servicios de inmunización, facilitando el cumplimiento de los esquemas para niños, adolescentes, adultos y población priorizada.

En cuanto a la vacunación contra la fiebre amarilla, la Secretaría señala que este biológico se administra únicamente a gestantes y personas mayores de 60 años en puntos autorizados específicamente para tal fin. En estos lugares se lleva a cabo una valoración médica y se brinda acompañamiento especializado para garantizar el bienestar de quienes reciben la vacuna. Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), conocidas como EPS, disponen de listados oficiales con los lugares habilitados para este proceso, buscando un acceso seguro y controlado acorde con las necesidades de estos grupos prioritarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá el 10 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, los puntos habilitados estarán distribuidos en centros comerciales, parques, plazas y colegios de Bogotá desde las 8:00 a. m. La ubicación exacta de estos lugares puede consultarse en el enlace oficial de la SDS, el cual se actualiza diariamente para asegurar información vigente sobre los puntos de atención disponibles en la ciudad.

¿Qué significa VPH y quiénes pueden recibir esta vacuna en Bogotá?

VPH es la sigla de Virus del Papiloma Humano, una infección que puede prevenirse mediante vacunación. Según la Secretaría Distrital de Salud, la vacuna contra el VPH está destinada a niñas y niños entre los 9 y 17 años durante la jornada anunciada para el 10 de noviembre de 2026 en Bogotá.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.