Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, un esfuerzo articulado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el operador Aguas de Bogotá permitió la remoción de más de 300 toneladas de residuos mixtos en un punto crítico ubicado entre la calle 25D # 94-7 y carrera 95 #25D - 24F, en la localidad de Fontibón. De acuerdo con la información oficial, este sector sufría una importante acumulación de desperdicios a consecuencia de constantes arrojos clandestinos, situación que afectaba de manera significativa el entorno de la comunidad y demandaba intervenciones frecuentes para evitar su degradación. Además, dentro de los materiales retirados, fueron recuperadas 132 llantas fuera de uso, las cuales se destinaron a procesos de valorización y disposición responsable, con el propósito de minimizar su impacto ambiental.

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Según la UAESP, la magnitud de esta intervención exigió duplicar los esfuerzos habituales, mediante un incremento en equipos humanos y maquinaria especializada. Para ello, fue necesario realizar 32 viajes de volquetas y emplear tres minicargadores, respaldados por una dotación reforzada de personal dispuesto a la limpieza y recuperación de la zona. Estos trabajos forman parte de una estrategia permanente, ya que este punto se encuentra inscrito en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de Bogotá, el cual establece tareas frecuentes de saneamiento y control en zonas censadas como críticas.

Mabel Aguilar, coordinadora de mixtos de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, afirmó que el éxito de estas jornadas se debe a la labor de los equipos, pero subrayó la necesidad de que la ciudadanía asuma un compromiso activo para evitar que el lugar se convierta nuevamente en una zona conflictiva por acumulación de residuos. La funcionaria hizo un llamado a respetar los horarios, frecuencias de recolección y las disposiciones para residuos voluminosos, como muebles o colchones, los cuales deben ser gestionados adecuadamente a través de los canales institucionales.

La UAESP reiteró la importancia de conocer la oferta institucional para el manejo adecuado de los residuos. Los habitantes pueden utilizar los Ecopuntos para disponer elementos voluminosos de forma gratuita y consultar la programación en www.aseobogota.gov.co. Además, está disponible la línea 110 para la recolección domiciliaria de residuos, y la línea 195, opción 8, para reportar actos contrarios a la convivencia, como el arrojo clandestino.

La recuperación de este punto crítico no solo mejora la calidad del ambiente urbano, sino que su sostenibilidad depende en gran medida de la corresponsabilidad entre las entidades responsables y la comunidad. Mantener los espacios limpios es una tarea que involucra la colaboración constante de todos los habitantes de la ciudad.

¿Cómo se pueden disponer correctamente los residuos voluminosos en Bogotá?

De acuerdo con la UAESP, los ciudadanos pueden llevar sus residuos voluminosos a los Ecopuntos de la ciudad de forma gratuita o consultar la programación de recolección para su localidad en el portal www.aseobogota.gov.co. Además, pueden solicitar la recolección en casa a través de la línea 110, recordando que las primeras 200 llamadas diarias son gratuitas.

¿Por qué es importante evitar el arrojo clandestino de residuos en el espacio público?

El arrojo clandestino de residuos causa deterioro en los espacios públicos, incrementa las necesidades de limpieza y afecta la convivencia y el bienestar de las comunidades. La UAESP insiste en la responsabilidad ciudadana y en la denuncia de estas prácticas a la línea 195, opción 8, para contribuir al cuidado de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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