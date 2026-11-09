Por: Portal Bogotá

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Bogotá se convierte nuevamente en escenario para el impulso del talento joven, al entregar reconocimientos a 42 participantes de los Concursos Juveniles 2026. De acuerdo con información oficial, la iniciativa hace parte del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” y representa una apuesta por destacar la creatividad, el emprendimiento y la capacidad de transformación social de las juventudes capitalinas. En total, se otorgarán estímulos económicos que suman $97 millones a quienes resultaron seleccionados en las convocatorias adelantadas durante la Semana de la Juventud y la Semana Andina. Este proyecto es liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), a través de la Subdirección para la Juventud, que hace énfasis en propuestas capaces de impactar positivamente la ciudad.

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La convocatoria, estructurada en cinco concursos, permitió visibilizar el trabajo de jóvenes en diferentes ámbitos. En el área musical, el “Circuito Sonoro” reconoció a nueve propuestas entre solistas, dúos, tríos y agrupaciones. Por su parte, “Escena Emergente” premió a otros nueve participantes con proyectos escénicos en similares categorías. En el campo audiovisual, el concurso “Filminuto: Masculinidades en 60 segundos” destinó seis estímulos a creadores en las ramas de trayectoria y formación. Asimismo, el concurso “Iniciativas Juveniles” entregó diez reconocimientos, distribuidos en las categorías “Cuidarnos también transforma” y “Jóvenes que transforman”, valorando proyectos enfocados en el cuidado y la transformación social.

El emprendimiento también fue protagonista con el concurso “Generación Emprendedora”, que reconoció a ocho iniciativas en etapas iniciales o de desarrollo. Estas acciones hacen parte de la estrategia para fortalecer el tejido social, promover la innovación y, a su vez, destacar las diversas voces e intereses de los jóvenes de Bogotá. Todas las personas que participaron pueden consultar el listado oficial de ganadores, las categorías y los montos de los estímulos en la Resolución 4569 del 5 de noviembre de 2026, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social. Es importante resaltar que la entrega de estos recursos depende de que los ganadores cumplan con los requisitos definidos en la convocatoria.

Estas actividades se suman a otras estrategias impulsadas por la SDIS, enfocadas en ofrecer oportunidades de desarrollo y reconocimiento para la juventud bogotana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los concursos juveniles en los que participaron los jóvenes en Bogotá y qué premios recibieron?

Los concursos juveniles organizados en el marco de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” fueron cinco: “Circuito Sonoro”, “Escena Emergente”, “Filminuto: Masculinidades en 60 segundos”, “Iniciativas Juveniles” y “Generación Emprendedora”. Los 42 ganadores recibieron estímulos económicos por un total de $97 millones, distribuidos según cada categoría y tipo de proyecto, de acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Integración Social.

¿Dónde consultar la lista oficial de ganadores de los Concursos Juveniles 2026 en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Integración Social publicó los resultados oficiales en la Resolución 4569 del 5 de noviembre de 2026. Quienes deseen consultar los nombres de los 42 ganadores, las categorías reconocidas y los valores de los estímulos económicos, pueden hacerlo a través del documento disponible en el portal oficial de la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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