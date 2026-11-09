Por: Portal Bogotá

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El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ sigue fortaleciendo la recuperación de espacios verdes como parte del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’. De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), recientemente se restauraron dos jardineras ubicadas en la intersección de la carrera 77 con calle 53, en la localidad de Engativá. Este punto había sido especialmente afectado por la presencia de roedores, lo que derivó en la pérdida de más del 60 % de la cobertura vegetal original.

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La intervención permitió la siembra de aproximadamente 1.300 unidades de diferentes especies: gazanias, cintas, globos y festucas, distribuidas en un área de 137 metros cuadrados. Según el JBB, los trabajos incluyeron la remoción de malezas y la recolección de numerosos residuos sólidos presentes en las zonas intervenidas, como botellas, envases, plásticos y colillas de cigarrillo. Esta labor evidencia una problemática ambiental y de manejo de residuos en ese sector de Engativá.

Miguel David, ingeniero a cargo de la línea de jardinería del JBB, relató que, una vez concluyó otros proyectos prioritarios en Engativá y Fontibón, lideró la transformación de este espacio. Junto a su equipo, integraron 1.279 plantas de las cuatro especies mencionadas, procurando mantener y podar las áreas donde había agapantos, una flor ornamental significativa para el entorno.

Un aspecto relevante de la intervención es la vinculación de los comerciantes que venden hortalizas y plantas medicinales cerca de las jardineras, quienes participan de la vida diaria en el lugar. Según el ingeniero David, estos comerciantes fueron sensibilizados sobre la importancia del cuidado de las renovadas coberturas vegetales, y se comprometieron no solo a organizar su mercancía evitando daños, sino también a regar las plantas durante los períodos de sequía, convirtiéndose así en actores claves para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Considerando que se trata de un espacio particularmente vulnerable, el JBB informó que el equipo social de la entidad desarrollará estrategias de voluntariado y educación con la comunidad, además de contemplar la instalación de cerramientos. El fin es reducir los impactos antrópicos, es decir, aquellos producidos por la acción humana, como el deterioro o maltrato de los jardines recuperados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la recuperación de las jardineras en la localidad de Engativá según el Jardín Botánico de Bogotá?

La recuperación de las jardineras en Engativá fue liderada por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, e implicó la replantación de cerca de 1.300 plantas de especies como gazanias, cintas, globos y festucas. Además del reemplazo de la vegetación perdida, el equipo retiró maleza y desechos sólidos como plásticos y colillas. La comunidad local, especialmente los comerciantes, fue involucrada para garantizar el cuidado a largo plazo.

¿Qué significa ‘impactos antrópicos’ y cómo afectan los proyectos de jardinería urbana en Bogotá?

‘Impactos antrópicos’ se refiere a las alteraciones provocadas por la actividad humana en el entorno natural. En el caso de proyectos de jardinería urbana en Bogotá, estos impactos pueden incluir el arrojo de basura, daño deliberado o descuido de las plantas, y sobreuso del espacio intervenido, lo que pone en riesgo la permanencia de los jardines recuperados y exige estrategias de educación y protección comunitaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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