Por: Portal Bogotá

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Durante la semana del martes 10 al domingo 15 de noviembre de 2026, Bogotá se prepara para una serie de manifestaciones, marchas y eventos culturales con reivindicaciones sociales programadas en distintas zonas de la ciudad, de acuerdo con información publicada por Portal Bogotá. Estas jornadas, reconocidas por su carácter reivindicativo y pacífico, implican movilizaciones ciudadanas a lo largo de varias localidades y buscan visibilizar diversas causas sociales ante la opinión pública y las autoridades. En línea con el derecho constitucional a la manifestación pacífica, señalado por la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), estos eventos invitan al diálogo y al respeto mutuo.

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El martes 10 de noviembre, la agenda inicia con la “Jornada Nacional de Asambleas Informativas ASONAL”, un plantón en puntos clave como los tribunales de Cundinamarca en la localidad de Teusaquillo, el complejo judicial de Paloquemao en Los Mártires y el edificio Hernando Morales Molina en Santa Fe, desde las 7:00 a.m. Ese mismo día, en la Universidad Distrital (sede Tecnológica, en Ciudad Bolívar), se desarrollará el evento cultural “¡Noche sin miedo! A la guerra le decimos ¡nunca más!” a las 5:00 p.m., resaltando el vínculo entre arte y reivindicación social.

El jueves 12 de noviembre, la programación continúa con un plantón titulado “Vigilia silenciosa por Palestina” a las 11:30 a.m., situado frente a la embajada de Israel en Teusaquillo, seguido por el evento cultural “Guardianes del Fuhucha” a las 6:30 p.m. en el parque Ciudad Jardín, localidad de Antonio Nariño. Más adelante, el viernes 13, el plantón “El llamado de Santurbán, una sola voz por el agua” se efectuará a las 9:00 a.m. frente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Santa Fe, centrado en la protección de los recursos hídricos.

Finalmente, el domingo 15 de noviembre, la jornada se cierra con la marcha “Apoyo a los 100 días del Gobierno nacional”, que inicia en el parque Nacional (Santa Fe) a las 9:00 a.m. y finalizará en la emblemática plaza de Bolívar (La Candelaria). Durante este periodo, la ciudadanía deberá estar atenta a posibles afectaciones en la movilidad, incluyendo cierres y desvíos viales, además de alteraciones en la operación de TransMilenio y sus rutas TransMiZonales. Portal Bogotá recomienda planificar los recorridos y mantenerse informado en sus canales oficiales.

La SDG enfatiza la importancia de la convivencia, del respeto a los derechos humanos, y anima a quienes participen a hacerlo de manera pacífica, siguiendo siempre las instrucciones de las autoridades y del personal designado para estos actos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué eventos y manifestaciones están programados en Bogotá entre el 10 y el 15 de noviembre de 2026?

En este periodo, Bogotá vivirá una agenda variada que incluye plantones como la “Jornada Nacional de Asambleas Informativas ASONAL”, la “Vigilia silenciosa por Palestina”, el llamado ambiental por Santurbán y eventos culturales enfocados en la paz y la protección de recursos, además de una marcha en apoyo a los 100 días del Gobierno nacional, según la información de Portal Bogotá.

¿Cuáles son las recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá?

Se aconseja planificar los recorridos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales, informarse sobre novedades de movilidad a través de Portal Bogotá, participar pacíficamente y respetar a los demás, así como obedecer las indicaciones de las autoridades responsables, según señala la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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