Por: Noticiero 90 minutos

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En la ciudad de Cali, la música académica se convierte en un motor para el desarrollo de niños y jóvenes, gracias a iniciativas como la de la fundación Cali Piano Fest. Este proyecto impulsa el aprendizaje del piano junto con otros instrumentos, y lo hace a través de un enfoque técnico riguroso acompañado de un repertorio variado. De acuerdo con la información suministrada por la entidad, la meta es fomentar el talento musical desde edades tempranas y acercar cada vez a más niñas y niños al arte del piano, utilizando talleres, encuentros y actividades formativas que logran extender el alcance de la música académica hacia múltiples regiones.

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Cali Piano Fest celebró recientemente su segunda edición, la cual significó un claro avance en términos de participación y visibilidad. Según explicó Nathaly Barreiro, fundadora y coordinadora general del festival, en esta oportunidad fueron 42 los niños que subieron al escenario, cifra que destaca por tratarse apenas de la segunda entrega del evento. Los asistentes llegaron tanto de Cali —ciudad sede— como de Bogotá, Jamundí, Popayán y Palmira, lo que evidencia un creciente interés por la formación musical en distintos rincones del país.

La programación del festival está pensada para atender diferentes necesidades. Por un lado, hay talleres para estudiantes entre los 6 y 18 años, adaptados a la edad y el nivel de experiencia musical de cada participante. Por otro, la fundación organiza espacios pedagógicos para docentes de piano, generando un escenario propicio de intercambio, reflexión y actualización académica. En la última edición, asistió una profesora proveniente de Medellín, lo que enriqueció el diálogo con la red local de maestros de la ciudad.

De acuerdo con Ofelia Marín, productora de Cali Piano Fest, el compromiso de la fundación no se limita al evento anual. La organización trabaja durante todo el año en la planeación de nuevas actividades y recitales que permiten que tanto pianistas como profesores lleven su música a otros escenarios, dentro y fuera de Cali. En el horizonte próximo está programado un concierto en diciembre, en alianza con la iglesia AMI, que buscará acompañar celebraciones familiares y apoyar jornadas de donaciones características de la época.

Esta labor constante marca el camino hacia la esperada tercera edición de Cali Piano Fest, consolidando así un espacio formativo que promueve el encuentro, la enseñanza y la apreciación de la música académica en jóvenes y docentes de diferentes regiones.

¿Cómo se desarrolla el Cali Piano Fest y quiénes pueden participar?

De acuerdo con la información de la fundación Cali Piano Fest, el evento está diseñado para niños y jóvenes entre 6 y 18 años, ofreciéndoles talleres adaptados a sus niveles de formación musical. También incluye exposiciones pedagógicas para profesores, lo que permite la participación tanto de estudiantes como de docentes interesados en fortalecer sus conocimientos en el área de la música académica.

¿Cuál es el impacto regional de Cali Piano Fest en la formación de jóvenes músicos?

La fundación Cali Piano Fest, según sus coordinadores, ha extendido su influencia más allá de Cali, congregando participantes de ciudades como Bogotá, Jamundí, Palmira y Popayán. El objetivo de llegar a nuevas regiones se refleja en la participación de niñas, niños y docentes de diferentes partes del país, fortaleciendo así el desarrollo pedagógico y la visibilidad de la música académica a nivel regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.