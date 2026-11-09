Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la violencia psicológica contra las mujeres constituye una preocupación constante que se combate y rastrea con base en datos sistematizados. De acuerdo con la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG) 2025, elaborada por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer, el 9 % de las mujeres afirmó haber experimentado, al menos una vez en los dos años previos a la encuesta, algún tipo de violencia psicológica. Esta violencia incluye impedir a una mujer comunicarse con su familia, aislarla de su entorno cercano o amenazarla de muerte.

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La EMEG 2025 revela detalles impactantes sobre la manera en que la violencia psicológica se ejerce en la vida cotidiana de las mujeres en Bogotá. Un 67 % de las mujeres que reportaron este tipo de violencia dijo que fue descalificada con frases denigrantes como “usted no sirve para nada”. Las manifestaciones de violencia abarcan también el aislamiento social: el 12 % manifestó que le prohibieron reunirse con amistades o interactuar con familiares, mientras que el 16 % relató haber recibido amenazas con armas, sustancias químicas u otros objetos. Además, el 8 % fue víctima de amenazas de muerte explícitas.

Respecto a los agresores, el 73 % de las afectadas identificó a su pareja o expareja como responsable de la violencia psicológica, mientras que el 26 % señaló a familiares u otras personas conocidas, algunas mujeres reportaron más de un agresor. Este fenómeno afecta con mayor intensidad a ciertos grupos: el 17 % de quienes viven con hijas e hijos sin pareja en casa reportó violencia psicológica, cifra que se eleva al 13 % en menores de 29 años y al 12 % en mujeres solteras, todas por encima del promedio general del 9 % para Bogotá.

El control es otra dimensión problemática, según la EMEG 2025. El 30 % de las mujeres señaló haber sufrido conductas de control por parte de su pareja o expareja en los dos años analizados, siendo las mujeres solteras y separadas, así como las menores de 29 años, las más afectadas. Resalta que incluso las mujeres sin pareja en su hogar pueden ser controladas: el 52 % de las madres sin pareja reportó haber vivido dinámicas de control. Estos datos se ven reflejados también en los registros de la Secretaría Distrital de la Mujer, pues en el periodo enero a septiembre de 2026, el 45 % de las atenciones de violencias contra las mujeres incluyó violencia psicológica.

Ante este escenario, y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), la Secretaría Distrital de la Mujer invita a la ciudadanía a reconocer las conductas que afectan la vida y decisiones de las mujeres, recordando que el aislamiento y las amenazas pueden distanciar a las víctimas de sus redes de apoyo. Los resultados de la EMEG 2025 y los análisis del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) pueden consultarse en los canales oficiales de la Secretaría.

¿Cómo se manifiesta la violencia psicológica contra las mujeres en Bogotá según la EMEG 2025?

De acuerdo con la EMEG 2025, en Bogotá la violencia psicológica se expresa mediante descalificaciones recurrentes, aislamiento de redes de apoyo, amenazas con armas o sustancias, y amenazas de muerte. Estos comportamientos afectan especialmente a quienes viven con hijas e hijos sin pareja, a las mujeres jóvenes y a las solteras, según lo documentado por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer.

¿Quiénes son los principales agresores de violencia psicológica contra las mujeres en Bogotá?

Los datos arrojados por la EMEG 2025 señalan que la mayoría de las mujeres que sufren violencia psicológica identifican a sus parejas o exparejas como principales responsables (73 %), seguidos por familiares y personas conocidas (26 %). Es posible que una mujer haya reportado más de un agresor en su experiencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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