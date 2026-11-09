Por: Portal Bogotá

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Este viernes 13 de noviembre de 2026, el Museo de la Ciudad Autoconstruida (MCA) abre sus puertas en Ciudad Bolívar, en el marco de la IV Noche Iberoamericana de Museos, una destacada iniciativa de cooperación cultural que reúne espacios museales de 13 países mediante experiencias artísticas, intercambios y encuentros ciudadanos. De acuerdo con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), el MCA se suma a este evento para ofrecer una programación especial enfocada en prácticas artísticas, memorias comunitarias y formas de creación propias de los territorios.

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En la agenda, que inicia a las 4:00 p. m., se destacan mediaciones en el aire a través del sistema TransMiCable, permitiendo encuentros con el arte y la historia desde una perspectiva novedosa. A continuación, de 5:00 a 6:00 p. m., una intervención artística integrará batucada y música campesina, resaltando la diversidad de expresiones culturales que conviven en la ciudad. Más tarde, entre 6:00 y 7:00 p. m., se dará espacio a una peña cultura y poética, reconociendo la importancia de la palabra y la oralidad en la construcción de memoria colectiva.

La jornada continuará de 7:00 a 8:00 p. m. con un taller de vogue liderado por La Trinchera Voguera, colectivo que propone utilizar la danza como herramienta de expresión y reafirmación identitaria. El cierre estará a cargo de una presentación circense entre las 8:00 y 9:00 p. m., evidenciando el carácter festivo y multidisciplinar del evento. La programación incluye además un intercambio con el Museo de Tlatelolco de México, aunque los detalles están por confirmar, lo que refuerza la perspectiva internacional de la iniciativa.

El MCA invita a la ciudadanía a sumarse a estos espacios de participación gratuita que buscan hacer de los museos lugares más cercanos, humanos y conectados con sus comunidades, tal como resalta la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. El museo está situado en la Calle 71h Sur No. 27-79 en Ciudad Bolívar, y se presenta como una oportunidad para disfrutar de arte, música y memoria en un entorno que valora la cultura popular local. Adicionalmente, desde el IDPC sugieren a los interesados consultar la oferta virtual, reafirmando su compromiso por acercar la cultura a diferentes públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación para la Noche Iberoamericana de Museos 2026 en el Museo de la Ciudad Autoconstruida?

La programación para la Noche Iberoamericana de Museos 2026 en el MCA incluye mediaciones artísticas en TransMiCable (4:00 a 5:00 p. m.), batucada y música campesina (5:00 a 6:00 p. m.), peña cultura y poética (6:00 a 7:00 p. m.), taller de vogue (7:00 a 8:00 p. m.), y una presentación circense como cierre (8:00 a 9:00 p. m.), según el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

¿Qué significa el concepto de memoria comunitaria en el marco del evento del MCA?

El concepto de memoria comunitaria, de acuerdo con la información sobre el evento en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, hace referencia a la integración y resignificación de historias y experiencias locales, que se expresan a través de actividades artísticas, poéticas y musicales, fortaleciendo la identidad colectiva y el sentido de pertenencia entre los habitantes de los territorios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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