Una discusión por maniobras peligrosas en motocicleta terminó en un violento ataque con arma blanca en el barrio Villa Nueva, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. Un hombre recibió cuatro puñaladas durante el enfrentamiento y sufrió lesiones de gravedad que comprometieron uno de sus pulmones y estuvieron cerca de afectar su corazón.

Sigue a PULZO en Discover

Según el relato conocido por Noticias RCN, la víctima caminaba por las calles del sector junto a su hermano cuando se encontró con un grupo de jóvenes que practicaban motopiruetas cerca de la salida de un colegio distrital. En medio de esas maniobras, una de las motocicletas lo habría hecho caer, situación que provocó un reclamo y desencadenó una discusión.

Lo que comenzó como un altercado terminó en una agresión que puso en riesgo la vida del hombre. Varios de los involucrados habrían utilizado armas cortopunzantes para atacarlo. “Esas personas estaban haciendo maniobras peligrosas con sus motocicletas y una de ellas nos tumbó“, contó la víctima al recordar cómo comenzó el problema.

(Vea también: Riña en URI de Puente Aranda terminó con un detenido muerto y dos heridos)

Lee También

El hombre recibió aproximadamente cuatro heridas con arma blanca, algunas de ellas en zonas delicadas del cuerpo. Según explicó, las lesiones comprometieron seriamente uno de sus pulmones y afectaron una parte cercana al corazón. Por cuenta de la gravedad del ataque, tuvo que recibir atención médica y actualmente permanece en proceso de recuperación.

La Policía Metropolitana de Bogotá intervino después de lo ocurrido y capturó en el lugar a uno de los presuntos responsables. Se trata de un joven de 19 años, quien fue detenido inicialmente por el delito de lesiones personales. Además, las autoridades señalaron que otro de los posibles involucrados tendría 18 años y habría alcanzado la mayoría de edad el mismo día de la agresión.

Sin embargo, el joven capturado recuperó la libertad horas después debido a que no registraba antecedentes penales. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación para establecer las responsabilidades de quienes participaron en la riña y esclarecer las circunstancias del ataque que dejó a un hombre gravemente herido en Kennedy.

* Pulzo.com se escribe con Z