Por: Portal Bogotá

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El Museo de Bogotá será escenario de dos de los eventos culturales más significativos en la ciudad: la VII Noche de Museos de Bogotá y la IV Noche Iberoamericana de Museos, programados para el jueves 12 y viernes 13 de noviembre de 2026, respectivamente, de acuerdo con la agenda cultural 'Bogotá, mi ciudad, mi casa'. Este espacio reúne propuestas para toda la familia e invita a los ciudadanos y visitantes a descubrir la riqueza del patrimonio y la cultura local en articulación con el contexto iberoamericano.

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El jueves 12 de noviembre tendrá lugar la actividad "Alquimias de la mediación: experiencias para imaginar otras formas de encontrarnos en los museos". Este evento, parte del laboratorio Germinaciones, plantea una conversación profunda sobre la mediación museal. En él, Gabriela Aidar (Brasil), Germán Paley (Argentina/México) y Sara Acuña (líder educativa del Museo de Bogotá) compartirán experiencias y aprendizajes sobre cómo propiciar encuentros significativos entre los públicos y las colecciones de los museos. Además, el evento será relatado por Carlos Andrés Solano y busca generar un intercambio de saberes que potencie la mediación como vínculo de participación y construcción colectiva entre comunidades y el patrimonio, según lo divulgado por la agenda oficial del Museo de Bogotá.

Por otro lado, el viernes 13 de noviembre se vivirá la IV Noche Iberoamericana de Museos (NIM), una iniciativa que quiere fortalecer los lazos entre museos de la región a través de una jornada simultánea y de acceso libre a diversas actividades. Esta edición permitirá recorrer distintos espacios culturales de la ciudad, incluidos la Casa Sámano, la Casa de los Siete Balcones y Calle 10, todos sedes del Museo de Bogotá, que ofrecerán programación especial como proyecciones de video, exposiciones fotográficas, talleres con invitados internacionales y presentaciones artísticas. Entre las actividades destacadas están “Me tragué la noche y se hizo cumbia” por Estefanía López, presentaciones musicales de artistas como Rut Quiroz y Gabriela Ponce, e intercambios binacionales con el Museo Guayasamín de Ecuador.

La jornada abrirá oficialmente en la tarima de la calle 10, con la presencia de Santiago Trujillo, secretario del sector Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) y Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Además, la noche incluirá actividades con colectivos teatrales, pop-ups artísticos y proyectará cortometrajes que buscan acercar los museos a la ciudadanía, en línea con el enfoque de museos "más humanos, cercanos y conectados con sus comunidades". Toda la programación es libre y gratuita, enmarcando uno de los principales encuentros culturales de 2026 en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece la Noche Iberoamericana de Museos en Bogotá en 2026?

La IV Noche Iberoamericana de Museos en Bogotá tendrá una variada programación en las distintas sedes del Museo de Bogotá. Incluye presentaciones artísticas, talleres de mediación, proyecciones de video y fotografía, espectáculos teatrales y actividades binacionales con el Museo Guayasamín de Ecuador. Las actividades están diseñadas para acercar las colecciones y el trabajo museal a públicos diversos, fomentando la participación comunitaria y el acceso libre a la cultura.

¿En qué consiste la mediación museal discutida en ‘Germinaciones’?

La mediación museal, tema central del evento Germinaciones, se refiere a las prácticas que buscan establecer diálogos y relaciones significativas entre los públicos y las colecciones patrimoniales de los museos. Esta mediación parte del intercambio de saberes y experiencias, y plantea modos de participación para conectar el patrimonio con la comunidad de manera colectiva, tal como fue presentado por los invitados internacionales y líderes educativos en el Museo de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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