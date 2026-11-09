Por: Portal Bogotá

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Niños, niñas y jóvenes de la localidad de Los Mártires en Bogotá vivieron una jornada única destinada a fortalecer sus habilidades en inglés, gracias al desarrollo del primer Spelling Bee Local en el Bronx Distrito Creativo. De acuerdo con la información divulgada por “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, este evento reunió cerca de 150 estudiantes provenientes de colegios públicos y privados, quienes aceptaron el reto de deletrear palabras en inglés, demostrar seguridad en la pronunciación y ampliar su vocabulario frente a sus pares y docentes.

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La iniciativa que impulsó este concurso nació como una propuesta ciudadana del Colegio Bilingüe CEDAM y contó con el respaldo de la Alcaldía Local de Los Mártires. Esta articulación permitió crear un espacio inclusivo, en el que la comunidad educativa promovió el aprendizaje del inglés, no solo como asignatura académica, sino como herramienta fundamental para la integración, la confianza y el crecimiento personal de los estudiantes. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del SENA, ubicadas en el Bronx Distrito Creativo, y fue estructurado en seis categorías, cada una con reconocimiento para el primer y segundo lugar.

Durante la jornada, los participantes enfrentaron diferentes ejercicios de deletreo. Los retos no se limitaron solo al dominio lingüístico, sino que también exigieron controlar los nervios y mostrar seguridad en público, habilidades que fortalecen la comunicación y el desenvolvimiento personal. Según el reporte de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, el evento alcanzó mucho más que resultados competitivos; ofreció un ambiente de integración, promoción del aprendizaje y, sobre todo, permitió a los jóvenes superar el temor a equivocarse, aspecto fundamental en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua.

El éxito de este primer Spelling Bee demuestra cómo iniciativas gestadas desde las instituciones educativas pueden trascender el aula, ofreciendo escenarios donde el conocimiento se expande a través de la interacción, la participación activa y el reconocimiento de las capacidades individuales. Así, la experiencia en Los Mártires evidencia el papel protagónico de la comunidad para dinamizar y enriquecer los procesos educativos, motivando a más estudiantes a confiar en sí mismos y a abrir nuevas oportunidades de formación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se llevó a cabo el Spelling Bee Local en Los Mártires y quiénes participaron?

Según la información de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, el Spelling Bee Local fue realizado en el Bronx Distrito Creativo, con la participación de cerca de 150 estudiantes de colegios públicos y privados. El evento, impulsado por el Colegio Bilingüe CEDAM y apoyado por la Alcaldía Local de Los Mártires, contó con seis categorías y premió a los mejores en cada una.

¿Qué beneficios trae la participación en concursos de inglés como el Spelling Bee Local?

De acuerdo con el reporte, participar en este tipo de encuentros permite a los estudiantes fortalecer su confianza, mejorar la pronunciación, las competencias comunicativas y atreverse a hablar una segunda lengua, en un ambiente de integración y sana competencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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