Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa desplegando acciones contundentes para combatir el crimen organizado y salvaguardar la seguridad ciudadana. En el marco de la operación Kratos, iniciativa comandada por el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde Carlos Fernando Galán, y ejecutada en conjunto con el Gaula de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, se dio un golpe significativo contra la estructura criminal conocida como ‘Los Nocturnos’. Según información oficial publicada en el portal de la Alcaldía de Bogotá, esta operación estuvo orientada a desmantelar una organización que tenía como objetivo principal la comisión de secuestros y así llamados ‘paseos millonarios’.

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Las investigaciones adelantadas por las autoridades evidenciaron que ‘Los Nocturnos’ operaban principalmente a la salida de eventos masivos y conciertos en la capital. El modus operandi consistía en identificar a sus víctimas cuando buscaban transporte en la vía pública. Una vez abordaban un taxi, eran retenidas contra su voluntad. Un caso que llamó la atención fue el de una pareja que, tras asistir a un concierto, tomó un taxi y luego fue interceptada por tres individuos. Las víctimas permanecieron privadas de la libertad durante alrededor de 24 horas.

Durante este secuestro, los delincuentes suministraron a las víctimas sustancias químicas como benzodiacepinas, cuyo objetivo era reducir la capacidad de reacción de los afectados y facilitar la ejecución de los crímenes. A lo largo de este tiempo, los captores utilizaron dispositivos móviles y recursos financieros de las víctimas para realizar compras y transferencias bancarias no autorizadas. El daño económico reportado por este episodio se aproximó a los 60 millones de pesos.

Esta organización delictiva fue desarticulada después de cinco meses de investigación, período durante el cual el Gaula de la Policía y la Fiscalía General de la Nación recopilaron pruebas contundentes. Finalmente, se ejecutaron las órdenes de captura de cuatro hombres y dos mujeres en varias localidades: Engativá, Usme y Rafael Uribe Uribe, así como en el municipio de Soacha. Todos los capturados se encuentran en prisión y deberán responder ante la justicia por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto agravado, según detalló la Secretaría de Seguridad de Bogotá en sus canales oficiales.

Si usted fue víctima de situaciones similares y requiere orientación para formalizar la denuncia, las autoridades recomiendan contactarse con AIDE en la línea (601) 377 95 95, Opción 5, Extensión 1137. Reiteran, además, la importancia de denunciar a través de la Línea de Emergencias 123, ya que la información ciudadana resultada fundamental para continuar la lucha contra estructuras criminales y fortalecer la seguridad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba la banda ‘Los Nocturnos’ en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, la banda ‘Los Nocturnos’ seleccionaba víctimas a la salida de eventos masivos y conciertos en la ciudad. Aprovechaban momentos en que las personas buscaban transporte en la vía pública, las abordaban en un taxi y luego las retenían contra su voluntad. Durante el secuestro, empleaban sustancias químicas como benzodiacepinas para reducir la resistencia de las víctimas y procedían a realizar compras y transferencias ilícitas con los medios financieros de estas personas.

¿Qué es un ‘paseo millonario’ y cómo afecta a las víctimas?

En el contexto descrito por la Alcaldía de Bogotá, un ‘paseo millonario’ consiste en la retención ilegal de personas que toman servicios de transporte, durante la cual se les despoja de sus pertenencias, se utilizan sus tarjetas y medios electrónicos para hacer transacciones no autorizadas e, incluso, se les priva de la libertad por varias horas o hasta un día completo. Este delito causa grave afectación económica y psicológica a las víctimas, quienes pueden llegar a perder sumas significativas y ser expuestas a riesgos físicos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.