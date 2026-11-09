Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Más de 50 personas, cuyas edades oscilan entre los 16 y los 60 años, culminaron con éxito un curso gratuito de belleza en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) La Victoria, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. Esta iniciativa hace parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y representa un esfuerzo conjunto entre la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), organismos que articularon recursos y metodologías para impactar positivamente en las oportunidades de la comunidad. De acuerdo con la información oficial difundida por la SDIS, los participantes recibieron formación en manicure, maquillaje, peluquería y estética, fortaleciendo así sus habilidades para el emprendimiento y el desarrollo personal.

Sigue a PULZO en Discover

El proceso de capacitación se tradujo en una experiencia vivencial y práctica para los asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de poner en marcha los conocimientos adquiridos como parte del cierre del segundo semestre de 2026. Según Aurora Cruz García, auxiliar administrativa del CDC La Victoria, se vivió una verdadera feria de belleza. Durante tres horas, los estudiantes ofrecieron servicios gratuitos en manicure, peinados, cortes de cabello, cepillado, planchado y maquillaje, atendiendo a más de 120 habitantes de la localidad que se acercaron para aprovechar la jornada.

El impacto de la formación no se limita únicamente a la adquisición de nuevas competencias técnicas. Algunos asistentes señalaron que ven estos aprendizajes como el punto de partida para proyectos colectivos, pues manifestaron el deseo de crear un salón de belleza junto a sus compañeros, en el que puedan ofrecer servicios integrales como peluquería, manicure, pedicure, arreglo de barba y bigote, tintura y maquillaje.

El CDC La Victoria es uno de los 23 Centros de Desarrollo Comunitario presentes en varias localidades de Bogotá, donde la ciudadanía tiene la oportunidad de acceder sin costo a cursos de formación en diversos oficios, actividades recreativas y espacios para el fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento. De acuerdo con la SDIS, toda persona interesada en participar puede consultar las convocatorias vigentes para identificar la oferta de cursos, los requisitos de inscripción, rangos de edad permitidos y documentos necesarios para acceder a estos programas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a los cursos gratuitos de formación en los Centros de Desarrollo Comunitario de Bogotá?

Quienes deseen participar en los cursos ofrecidos por los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) de Bogotá deben consultar las convocatorias publicadas por estas entidades. Allí podrán encontrar información acerca de los programas disponibles, los requisitos necesarios para la inscripción, las edades permitidas para cada formación y los documentos exigidos por la organización.

¿Qué significa obtener certificación del SENA en cursos gratuitos para emprendimiento?

Obtener certificación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) implica que la persona ha cumplido satisfactoriamente con un proceso de capacitación teórica y práctica respaldado por una institución reconocida en Colombia por su calidad educativa y pertinencia para el mundo laboral y el emprendimiento. Este tipo de certificación puede facilitar la inserción en el mercado de trabajo o la consolidación de proyectos de negocio propios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z