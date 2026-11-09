Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Una nueva iniciativa de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá permite que los habitantes de la capital tengan acceso a oportunidades laborales cerca de sus hogares. De acuerdo con información compartida en el Portal Bogotá, la estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" acerca los servicios de empleo a distintos barrios y localidades, facilitando procesos de búsqueda y acercamiento a vacantes para quienes desean mejorar sus condiciones laborales sin salir de su entorno cotidiano.

Sigue a PULZO en Discover

En esta ocasión, el Distrito focaliza su esfuerzo en la localidad de Suba, específicamente en el barrio La Gaitana. La Unidad Móvil de Atención estará disponible en ese sector desde el 9 hasta el 14 de noviembre de 2026. El objetivo principal es que más bogotanos y bogotanas tengan la posibilidad de acceder, de manera directa y eficiente, a la información y los recursos que ofrece el Servicio Público de Empleo.

La jornada se realizará en la Transversal 126 # 133 - 32, justo al lado del CADE La Gaitana. Ciudadanos y ciudadanas podrán acercarse con su hoja de vida durante los horarios habilitados: de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, y el sábado entre las 8:00 de la mañana y el mediodía. En este punto, las personas interesadas podrán registrarse al Servicio Público de Empleo, que es la plataforma oficial para acceder a ofertas laborales, recibir orientación ocupacional, conocer las últimas vacantes y participar en procesos de formación organizados por la Agencia.

Se destaca que la Unidad Móvil también brindará asesoría a empresarios, lo cual fortalece la conexión entre quienes buscan trabajo y quienes necesitan talento humano. Asimismo, la entidad informa que su recorrido abarca diferentes localidades de Bogotá cada semana; la programación y las vacantes pueden consultarse a través del portal oficial o ingresando al Canal de WhatsApp de la Agencia Distrital de Empleo. Según lo reportado en Portal Bogotá, este tipo de estrategias busca facilitar la inserción laboral en toda la ciudad y ampliar las posibilidades de quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a las vacantes de la Unidad Móvil de Empleo en Suba?

Para postularse a las vacantes de la Unidad Móvil de Empleo en Suba, usted debe acercarse personalmente entre el 9 y el 14 de noviembre de 2026 con su hoja de vida a la Transversal 126 # 133 - 32, junto al CADE La Gaitana. Allí podrá registrarse en el Servicio Público de Empleo y recibir información sobre las ofertas disponibles.

¿Qué servicios ofrece la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en su Unidad Móvil?

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá brinda servicios como registro al Servicio Público de Empleo, orientación ocupacional, acceso a vacantes, ofertas de formación y asesoría para empresarios, acercando recursos útiles tanto a quienes buscan empleo como a quienes requieren personal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z