Por: Portal Bogotá

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La carranga, género musical arraigado en la cultura campesina colombiana, fue la gran protagonista en la primera edición del Festival Carranguero de Bogotá. De acuerdo con información publicada en www.bogota.gov.co, alrededor de cinco mil personas se acercaron con entusiasmo al Parque San Andrés, en la localidad de Engativá, y al Teatro al Aire Libre La Media Torta, para participar de la programación artística que se desarrolló los días 7 y 8 de noviembre. Este evento celebró no solo la riqueza de las músicas tradicionales del campo, sino también la diversidad y las raíces culturales que constituyen la identidad de la capital colombiana.

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Durante dos jornadas de acceso gratuito, la ciudadanía pudo escuchar y disfrutar géneros tan representativos como el torbellino, la guabina, el bambuco y, por supuesto, la carranga. La convocatoria reunió agrupaciones reconocidas de carácter distrital y nacional. En el Parque San Andrés estuvieron presentes artistas como El Son del Frailejón, Monte Violeta, Pulido Son, Rumbambuquiando y Los Fiesteros de Boyacá, mientras que la Media Torta albergó la energía de Los De la Moña, Juventud Parrandera, Son de Martínez, Los Vitocos, Los Camándulas, Los Carrangomelos y el cierre estelar a cargo de Los Rolling Ruanas. Esta variedad permitió que asistentes de todas las edades encontraran un punto de encuentro alrededor de la música y las tradiciones rurales.

Según la información oficial, esta primera edición representó un importante avance para la promoción y visibilidad de las músicas campesinas en la ciudad. Gracias al Acuerdo Distrital 1067 de 2026, el Festival Carranguero de Bogotá se declaró como evento de interés cultural y con carácter anual. Así, el escenario se consolida como una plataforma destinada a fomentar la circulación artística, el relevo generacional y la integración del público en torno a la herencia folclórica colombiana.

El Instituto Distrital de las Artes – Idartes, organizador del festival, reconoció el apoyo de tanto de los asistentes como de los músicos, comunicadores y gestores involucrados, resaltando el aporte de todos a la preservación e impulso de esta expresión cultural. La tradición, según lo anunciado, tendrá continuidad, ya que el próximo año se prevé una nueva edición del Festival Carranguero de Bogotá, abierta nuevamente para quienes deseen seguir celebrando las historias y sonidos del campo en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué agrupaciones participaron en el primer Festival Carranguero de Bogotá?

Durante la primera edición del Festival Carranguero de Bogotá, participaron agrupaciones tanto distritales como nacionales. En el Parque San Andrés se presentaron El Son del Frailejón, Monte Violeta, Pulido Son, Rumbambuquiando y Los Fiesteros de Boyacá. Posteriormente, en la jornada celebrada en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, estuvieron Los De la Moña, Juventud Parrandera, Son de Martínez, Los Vitocos, Los Camándulas, Los Carrangomelos y Los Rolling Ruanas, quienes ofrecieron el cierre musical.

¿Qué es el Festival Carranguero de Bogotá y cuál es su propósito?

El Festival Carranguero de Bogotá es un evento oficial y anual, institucionalizado por el Acuerdo Distrital 1067 de 2026. Su propósito principal es celebrar y proyectar las músicas campesinas, fortalecer las tradiciones culturales de la ciudad y propiciar el encuentro de públicos diversos alrededor de expresiones folclóricas como la carranga, la guabina, el torbellino y el bambuco, según información difundida por Idartes y www.bogota.gov.co.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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