Por: Portal Bogotá

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El Festival Danza en la Ciudad 2026, según la información recopilada por el portal Bogotá.gov.co, se proyectará como un espacio vibrante donde la danza dialoga con el lenguaje audiovisual. Este evento se desarrollará en la Cinemateca de Bogotá, aprovechando la franja Videodanza .MOV para mostrar, gratuitamente y hasta agotar el cupo, diversas perspectivas de la creación dancística actual. Las funciones tendrán lugar los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre de 2026, resaltando la multiplicidad de plataformas y voces que nutren la escena cultural de Bogotá.

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La programación arranca el 10 de noviembre, a las 7:00 p. m., con "Vacío", una película propuesta por el Laboratorio de Teatralidades Expandidas – Artefactum 2026. Esta pieza fusiona la danza, el teatro y el cine expandido en un relato que sigue a personajes atrapados en un universo donde los límites entre la realidad, el encierro y la memoria son difusos. El público se sumergirá en una narrativa que parte de la cotidianidad de una casa familiar, recorriendo distintos escenarios atravesados por celebraciones y cuerpos en movimiento. En esta propuesta, la cámara, la coreografía y el espacio toman un papel protagónico en la construcción de significado.

El miércoles 11 de noviembre, a las 4:30 p. m., la franja continúa con "Territorio Yuma. Culturas Anfibias de Colombia", una videodanza documental dirigida por la bailarina y coreógrafa Carolina Salamanca. Según la información disponible, esta obra se nutre de una investigación etnográfica y se centra en el río Magdalena, abordándolo como patrimonio vivo. Integra danza contemporánea, imágenes, música, relatos históricos, saberes ancestrales y testimonios de comunidades ribereñas como San Agustín, Honda y el Canal del Dique. La pieza sostiene una invitación a reflexionar desde una perspectiva poética y contemporánea acerca del cuidado del agua, la memoria y el patrimonio.

En ese mismo horario y espacio, se exhibirá también "SEE-THROUGH - the film". Esta producción se filmó entre Estocolmo, Bogotá y Austria, presentando la experiencia migrante como una percepción particular donde culturas, geografías y materiales se conectan. Mediante una coreografía expandida al audiovisual, la pieza explora la relación entre cámara, cuerpo y entorno, descentralizando el cuerpo como punto de origen del movimiento y proponiendo nuevas formas de habitar la creatividad y el tránsito.

Así, el Festival Danza en la Ciudad 2026, de acuerdo con Bogotá.gov.co, consolida un recorrido por diversas formas de vivir el movimiento y de pensar la memoria, la identidad y la vida colectiva, enriqueciendo con ello la apuesta cultural de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación y actividades destacadas del Festival Danza en la Ciudad 2026 en Bogotá?

Según Bogotá.gov.co, el Festival Danza en la Ciudad 2026 incluye funciones gratuitas en la Cinemateca de Bogotá, con énfasis en la franja Videodanza .MOV. El 10 de noviembre se presenta la película "Vacío", mientras que el 11 de noviembre el público podrá disfrutar de "Territorio Yuma. Culturas Anfibias de Colombia" y "SEE-THROUGH - the film", obras que exploran la relación entre danza, cine, memoria y experiencias migrantes.

¿Qué es la videodanza y cómo se integra en el Festival Danza en la Ciudad?

La videodanza, de acuerdo con la información de Bogotá.gov.co, consiste en obras audiovisuales donde el movimiento y el lenguaje cinematográfico se entrelazan para explorar nuevas posibilidades expresivas. En el festival, la franja Videodanza .MOV sirve como plataforma para conectar la danza contemporánea con el cine, proponiendo reflexiones sobre el espacio, la memoria y las identidades desde perspectivas innovadoras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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