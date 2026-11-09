Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La ciudad de Bogotá continúa demostrando su compromiso con la educación superior, la investigación y la innovación, priorizando el acceso a oportunidades formativas de alto nivel. Así lo evidencia la última decisión de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), que anunció la ampliación del plazo de la convocatoria para el Proyecto Roberto Zarama. Según la información oficial, los aspirantes ahora tendrán hasta el 17 de noviembre de 2026 para postularse a este programa, que ofrece 81 créditos educativos condonables para estudios de doctorado en alianza con siete universidades reconocidas de la región.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Atenea, la extensión de la fecha responde a las solicitudes tanto de los aspirantes como de las universidades participantes, cuyos calendarios y periodos de admisión no están unificados. Esta medida les otorga más tiempo para completar los trámites de ingreso, reunir todos los documentos necesarios y presentar una postulación sólida.

El programa del Proyecto Roberto Zarama ofrece un apoyo integral: cubre el 100 % del valor de la matrícula, entrega recursos semestrales de sostenimiento por un valor de 27 millones de pesos, asigna hasta 45 millones para el desarrollo de investigación y más de 7,6 millones para movilidad internacional. Además, los créditos educativos no tienen interés sobre el valor desembolsado, lo que representa un alivio financiero importante para los beneficiarios.

De acuerdo con la explicación oficial citada por Atenea, uno de los principales beneficios es que estos créditos son condonables, es decir, el estudiante no tendrá que devolver el dinero si obtiene su título de doctorado dentro del plazo estipulado. Si no se cumple esta condición, se podrá condonar parcialmente el crédito, conforme a los requisitos establecidos. Para participar, es indispensable contar con la carta de admisión a uno de los 27 programas doctorales priorizados ofrecidos por la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de La Sabana, Universidad El Bosque, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Además, el aspirante debe presentar una propuesta de investigación alineada con una necesidad específica de Bogotá o Cundinamarca.

Las instituciones aliadas, de acuerdo con la Agencia Distrital para la Educación Superior, destacan por su fortaleza académica e investigativa, contribuyendo a formar talento altamente cualificado para satisfacer los retos científicos, tecnológicos y de innovación en toda la región capital. Los interesados pueden obtener información detallada sobre los requisitos y condiciones de la convocatoria en el sitio web de Atenea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios del crédito educativo condonable del Proyecto Roberto Zarama de Atenea?

El Proyecto Roberto Zarama, liderado por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), otorga créditos educativos condonables a quienes realicen estudios doctorales en alianza con siete universidades. Entre los beneficios destacan la cobertura total de la matrícula, un apoyo de sostenimiento semestral, recursos para el desarrollo de investigación y para movilidad internacional, además de la particularidad de que el crédito no tiene intereses y puede ser condonado al obtener el título de doctorado.

¿Qué significa un crédito educativo condonable y cuáles son los requisitos según la convocatoria de Atenea?

Un crédito educativo condonable es un préstamo otorgado con la condición de que no debe ser reembolsado si el beneficiario cumple ciertos requisitos, como la obtención del título de doctorado en los tiempos establecidos. En el marco de la convocatoria de Atenea, los aspirantes deben ser admitidos en uno de los programas priorizados y presentar una propuesta de investigación que responda a necesidades de Bogotá o Cundinamarca. El crédito se condona completamente si se logra el título, y de manera parcial si no se finaliza dentro del plazo acordado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z