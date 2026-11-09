El caso de la politóloga Ana María Meza, ocurrido el 25 de enero de 2026 tras caer desde un quinto piso en el barrio La Calleja, sumó un capítulo de profundo dolor tras revelarse el impacto emocional que desencadenó la tragedia en su núcleo cercano. Quince días después de despedir a la joven de 36 años, la familia tuvo que hacer frente a un segundo deceso repentino: la muerte de su padre, quien no resistió el impacto del dolor causado por la pérdida de su hija.

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La madre de la profesional, Ana María Rodríguez de Meza, relató en el programa Los Informantes las complejas circunstancias que atravesó la vivienda en cuestión de semanas. “La muerte de Ana María también se llevó a su papá. Con el corazón roto no aguantó una cirugía. Doble duelo con el que han tenido que vivir. 15 días después viene la muerte de mi esposo, el 30 de enero enterramos a Ana María y el 11 de febrero estamos enterrando a mi esposo. Fue algo familiar tan triste”, expresó conmovida. En su testimonio, la mujer también recriminó las horas de incertidumbre vividas la madrugada de los hechos, señalando que pasaron casi once horas antes de que las autoridades o los allegados del prometido, Carlos Mario Rodríguez Rosas, les notificaran sobre el hallazgo del cuerpo en el piso térmico del complejo residencial.

Mientras el entorno familiar asimila la partida de ambos integrantes, el proceso penal contra Rodríguez Rosas avanza bajo severos cuestionamientos a la versión inicial del caso. Aunque el prometido sostuvo ante los investigadores que la joven se habría lanzado voluntariamente mientras él dormía, la reconstrucción realizada por peritos privados y el equipo del investigador Yefrin Garavito concluyó que la posición y trayectoria del cuerpo corresponden a una caída libre provocada por la fuerza de un tercero y no a un salto por decisión propia.

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A estos hallazgos físicos se integró el dictamen oficial del Instituto Nacional de Medicina Legal, que determinó como causa médica del fallecimiento una asfixia mecánica por sofocación. Las marcas registradas en los brazos, cuello y muñecas, sumadas a los rastros hallados debajo de sus uñas, sugieren que la politóloga intentó defenderse antes de perder el conocimiento. La abogada defensora, Elena Suárez, enfatizó que los análisis biológicos demuestran que la víctima luchó por su vida, cuestionando el recurso recurrente de calificar como suicidios las muertes violentas de mujeres en el marco de sus relaciones afectivas.