La muerte de Ana María Meza, una politóloga de 36 años que cayó desde el quinto piso de un edificio del barrio La Calleja, en el norte de Bogotá, dejó una profunda herida en su familia. A varios meses de lo ocurrido, sus allegados siguen buscando respuestas sobre las circunstancias de su fallecimiento, mientras avanza el proceso judicial contra su prometido, Carlos Mario Rodríguez Rosas.

Sigue a PULZO en Discover

En declaraciones entregadas a Los Informantes, la mamá de Ana María recordó el impacto que tuvo recibir la noticia y la difícil situación que atravesaron sus seres queridos después de perderla. La mujer también relató que, apenas 15 días después del fallecimiento de su hija, tuvo que despedir a su esposo.

(Lea también: “Tosco y brusco”: dan turbio detalle del exgerente de banco que habría asesinado a su pareja)

La madre también recordó la rapidez con la que se sucedieron las dos tragedias familiares: “El 30 de enero enterramos a Ana María y el 11 estamos enterrando a mi esposo. O sea, ¿Qué cuadro familiar tan triste?”.

La familia cuestiona la versión sobre la caída de Ana María

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 25 de enero de 2026. De acuerdo con la versión que Carlos Mario Rodríguez Rosas entregó a las autoridades, Ana María se habría lanzado voluntariamente desde el quinto piso mientras él dormía.

Sin embargo, los estudios de física forense y la reconstrucción del caso realizados por investigadores privados plantearon un escenario diferente. Según los resultados presentados en Los Informantes, la trayectoria y la posición del cuerpo serían compatibles con una caída libre provocada por un tercero y no con un salto voluntario.

Yefrin Garavito, director del equipo investigador, explicó que el análisis permitió establecer diferencias entre ambos escenarios:

“Aquí hay unas leyes físicas que no se pueden negar y precisamente el estudio que nosotros desarrollamos determinó las diferencias entre el posible salto con proyección y una caída directa del cuerpo empujado por una tercera persona”, señaló.

A estos elementos se sumó el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, cuyos resultados establecieron que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación. Según lo expuesto en el informe, la presión sobre la nariz y la boca le habría impedido respirar y provocado que perdiera el conocimiento antes de la caída.

Los médicos forenses también registraron marcas en los brazos, el cuello y las muñecas, además de rastros debajo de las uñas que indicarían que la joven habría intentado defenderse.

La abogada de la familia, Elena Suárez, destacó la importancia de estos hallazgos para la investigación: “El cuerpo de Ana María nos ha contado acerca de la violencia que sufrió antes de su muerte. El cuerpo de Ana María ha contado que ella luchó por su vida”.

La representante legal también cuestionó que, en casos de presunta violencia contra las mujeres, se recurra a la hipótesis del suicidio para explicar sus muertes, relacionándolas con dificultades emocionales o rupturas sentimentales.

Otro de los aspectos que llamó la atención de los familiares fue el tiempo que transcurrió antes de que recibieran la noticia. Aunque el hecho habría ocurrido durante la madrugada y el cuerpo fue encontrado horas después, la familia aseguró que se enteró casi once horas más tarde.

María de los Ángeles Meza, hermana de la víctima, contó que, mientras Ana María ya había fallecido, Carlos Mario habría realizado una llamada a una joven de 24 años.

“Ese día, mientras mi hermana estaba en el suelo y ya había fallecido, Carlos Mario llamó a las 5 de la mañana a una niña de 24 años a decirle que lo visitara, que él ya había terminado con Ana María”, relató.

La hermana también recordó el dolor que significó comunicarles a sus padres lo ocurrido: “Contarle a tus papás que su hija falleció es lo más triste del mundo que me ha tocado”.

(Vea también: Muerte de Ana María Meza: pruebas forenses cambiaron el rumbo de la investigación)

A esto se suma que, según la información presentada en el programa, la Fiscalía identificó que el apartamento habría sido limpiado, lo que habría alterado la escena inicial.

Prometido de Ana María enfrenta proceso por presunto feminicidio

El caso avanzó en los estrados judiciales. El 27 de mayo de 2026, una jueza ordenó enviar a prisión a Carlos Mario Rodríguez Rosas mientras continúa el proceso en su contra.

La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. El procesado no aceptó los cargos y enfrenta un juicio en el que, de ser declarado culpable, podría recibir una pena de hasta 50 años de prisión.

Mientras avanza la investigación, la familia de Ana María continúa enfrentando las consecuencias de su pérdida. Para su mamá, el dolor no solo está marcado por la muerte de su hija, sino también por la de su esposo, ocurrida pocos días después.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)