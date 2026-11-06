Una prueba de corte de cabello terminó en una denuncia por hurto en una barbería del norte de Bogotá. El señalado llegó al establecimiento con la intención de conseguir empleo, pero, después de que le informaran que no había pasado el proceso de selección, habría aprovechado un descuido para llevarse una consola de videojuegos.

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El caso ocurrió en La Jungla, negocio ubicado en Cedritos y propiedad de Mauricio Morales, barbero y creador de contenido. De acuerdo con las cámaras de seguridad, los hechos habrían sucedido el miércoles 21 de octubre, hacia las 5 de la tarde. Morales publicó un video en Instagram en el que explicó lo ocurrido.

El aspirante había acudido para presentar una prueba de corte, pues el establecimiento buscaba un tercer barbero. Como el resultado no convenció al equipo, le comunicaron que no sería contratado. Después de recoger sus herramientas, el hombre se acercó a la recepción y, presuntamente, tomó una Nintendo Switch que el local presta a sus clientes mientras reciben el servicio.

El señalado salió del negocio sin despertar sospechas. Entre 10 y 15 minutos después, cuando necesitaron la consola, los trabajadores notaron que no estaba. Al revisar las grabaciones, habrían identificado el momento en que el aspirante se la llevó.

Morales pidió compartir el video para alertar a otros negocios y evitar que el hombre consiguiera empleo en establecimientos del sector. En su denuncia, expresó: “Que no tenga los pantalones bien puestos y que sea tan poco hombre para no poder camellar por lo suyo y hacerla fácil, o sea robar a los demás”.

La publicación también recibió comentarios de personas que aseguraron haber tenido experiencias similares con un hombre al que identificaron como Fabián. Un usuario afirmó que lo contrató y que habría intentado hacer una compra con un comprobante falso de Nequi. Otro comentó que le habrían robado las llaves de una moto y el vehículo.

Por ahora, la acusación se basa en el testimonio del propietario y en las imágenes difundidas. La identidad completa del señalado no está establecida con la información disponible.

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