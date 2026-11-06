Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se celebró la gran final de las Olimpiadas STEM Bogotá 2026, un evento que reunió a más de 500 estudiantes distribuidos en 50 equipos provenientes de instituciones educativas distritales. Los participantes mostraron proyectos científicos trabajados a lo largo de un proceso académico enfocado en temáticas ambientales, demostrando el papel de la educación en la formación de talento científico capaz de pensar soluciones para los retos de la ciudad. De acuerdo con la información de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), esta edición congregó a casi 18.000 estudiantes y más de 500 docentes de las 19 localidades de Bogotá, quienes pasaron por varias etapas para finalmente presentar sus propuestas en esta competencia.

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Durante la jornada final, los jóvenes socializaron sus resultados frente a un jurado experto, presentando sus descubrimientos a través de noticias científicas y participando en una feria donde compartieron sus experimentos e innovaciones con estudiantes de otros colegios. La competencia no solo buscó elegir a los mejores, sino que propició un espacio educativo para fortalecer competencias científicas, habilidades computacionales y socioambientales, así como el desarrollo de pensamiento lógico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo. Esta estrategia fue diseñada por la SED en alianza con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, a través del Instituto UNNO del Parque Científico de Innovación Social (PCIS).

De acuerdo con Ángela Cubillos, directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, se fortaleció especialmente la competencia de indagación, la cual consideró como la más desafiante para los estudiantes. Por su parte, Fabián Mateus, director de Innovación Social de PCIS de UNIMINUTO, subrayó la importancia de que el conocimiento se construya con los problemas globales llevados al contexto escolar, de la mano de los docentes, estudiantes y demás actores educativos.

En este homenaje al talento joven, niñas, niños y jóvenes recibieron medallas y fueron celebrados en una 'calle de honor', reconociendo su compromiso y pasión por la ciencia. Los tres equipos destacados en cada una de las cinco categorías (preinfantil, infantil, junior, prejuvenil y juvenil) recibieron premios y recursos educativos para sus instituciones. Colegios como República de Panamá, Jackeline, Eduardo Santos, El Porvenir y Atanasio Girardot se llevaron el oro, mientras que otras instituciones recibieron reconocimientos en plata y bronce. Esta edición reafirmó el compromiso de Bogotá con la educación científica y la búsqueda de soluciones desde las aulas, resaltando que la ciudad cuenta con un capital humano excelente para afrontar retos ambientales y sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los colegios ganadores de las Olimpiadas STEM Bogotá 2026?

En la edición 2026 de las Olimpiadas STEM Bogotá, los equipos ganadores del oro por categoría fueron: República de Panamá (preinfantil), Jackeline (infantil), Eduardo Santos (junior), El Porvenir (prejuvenil) y Atanasio Girardot (juvenil), todos Instituciones Educativas Distritales (IED), según informó la Secretaría de Educación del Distrito.

¿Qué significa STEM en el contexto educativo?

STEM son las siglas en inglés de "ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas". En el contexto educativo, la estrategia STEM busca fortalecer competencias integrales en estas áreas mediante proyectos, experimentación, creatividad y resolución de problemas, promoviendo el aprendizaje activo y transversal en los estudiantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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