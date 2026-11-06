Por: Portal Bogotá

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La localidad de Tunjuelito, en Bogotá, se prepara para dar vida a los espacios urbanos a través del arte con una nueva convocatoria lanzada por la Alcaldía Local de Tunjuelito. Bajo el nombre "Entre cuadras: Festival de graffiti", esta iniciativa pretende impulsar el talento de la comunidad, llenar de color muros y espacios públicos e incentivar la apropiación del territorio mediante expresiones artísticas. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía, el propósito central es embellecer los entornos y visibilizar el aporte creativo de graffiteros, artistas plásticos, ilustradores y colectivos urbanos que habitan este sector de la ciudad.

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La convocatoria ya está abierta y está dirigida especialmente a quienes deseen expresar su creatividad utilizando el aerosol y la gráfica urbana como principales herramientas de intervención. Las personas interesadas, según explicó la administración local, tienen plazo para inscribirse hasta el sábado 7 de noviembre de 2026, diligenciando el formulario virtual dispuesto en las plataformas oficiales de la Alcaldía de Tunjuelito. Este proceso de selección busca no solo identificar a los talentos emergentes de la zona, sino también darles la oportunidad de compartir su trabajo directamente con la comunidad.

La alcaldesa local, Claudia Collante, señaló que el arte urbano y el graffiti representan mecanismos potentes para transformar los barrios, dotar de identidad las calles y fortalecer el sentido de pertenencia entre los jóvenes. Como lo expresó textualmente en la invitación, esta convocatoria es una oportunidad para que los artistas "plasmen su talento entre cuadras para seguir construyendo una localidad con identidad, cultura y vida".

En ese sentido, la administración espera que la propuesta contribuya a la construcción de escenarios de integración, reconocimiento y participación activa de los habitantes de Tunjuelito. Además, la Alcaldía ha extendido la invitación a todas las personas de la localidad para que ayuden a difundir el evento y animen a los artistas de sus barrios a ser parte de esta iniciativa. Como señala la fuente consultada, el festival "Entre cuadras" se configura entonces como una apuesta por la cultura, la cohesión social y el empoderamiento ciudadano a partir del arte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede participar en el festival de graffiti Entre cuadras en Tunjuelito?

Para ser parte de la convocatoria "Entre cuadras: Festival de graffiti", los interesados deben inscribirse hasta el sábado 7 de noviembre de 2026, completando el formulario virtual que la Alcaldía Local de Tunjuelito ha dispuesto en sus canales oficiales. El llamado está abierto a graffiteros, artistas plásticos, ilustradores y colectivos urbanos que residan en la localidad y que deseen exponer su talento mediante la intervención artística de muros y espacios públicos.

¿Qué impacto busca la Alcaldía de Tunjuelito con el festival de graffiti en sus espacios públicos?

Según la alcaldesa local, Claudia Collante, la principal meta de la convocatoria es transformar los barrios, llenar de color los espacios públicos y visibilizar la creatividad de la juventud del territorio. Así, la administración aspira a fortalecer la identidad cultural de la localidad y fomentar la apropiación del espacio público por parte de sus habitantes, promoviendo escenarios de integración y expresión artística para la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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