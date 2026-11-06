Por: Portal Bogotá

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Este sábado 7 de noviembre de 2026, varios barrios de Bogotá y el municipio de Cajicá, en Cundinamarca, experimentarán cortes de luz programados debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica realizados por Enel Colombia. De acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Bogotá, la medida afectará diversos sectores en horarios específicos, con el propósito de mejorar y asegurar la calidad del servicio de energía en la región.

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En el caso de Bogotá, la Alcaldía detalló que la localidad de Santa Fe, específicamente el barrio San Diego, verá interrumpido el servicio de energía desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. El corte abarcará la zona comprendida desde la carrera 5 hasta la carrera 8, entre la calle 25 y la calle 27. En la localidad de Chapinero, el barrio Chicó Norte afrontará una suspensión de electricidad desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m., afectando a quienes viven entre la calle 92 y la calle 94, y desde la carrera 12 hasta la carrera 14. Por su parte, en Antonio Nariño, el barrio Restrepo Occidental estará sin luz desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m., en el área comprendida entre la calle 13 sur y la calle 15 sur, entre carrera 23 y carrera 25. Así lo confirmó la Alcaldía de Bogotá en sus canales oficiales.

En cuanto a los municipios aledaños, se reportó que el sector Chuntame, en Cajicá, también tendrá corte de energía desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., según la información proporcionada por Enel Colombia y citada por la Alcaldía. Estas suspensiones buscan facilitar intervenciones técnicas programadas, fundamentales para mantener la estabilidad y la seguridad del suministro eléctrico.

Ante estos trabajos, Enel Colombia entregó una serie de recomendaciones para mitigar inconvenientes. Se aconseja desconectar los electrodomésticos durante el periodo de interrupción para prevenir daños por posibles fluctuaciones eléctricas. Además, se recomienda planificar las actividades cotidianas tomando en cuenta los horarios programados. Para mantener los alimentos refrigerados en buen estado, se sugiere evitar abrir la nevera repetidamente. Enel Colombia también hizo un llamado a permitir el ingreso del personal técnico debidamente identificado a conjuntos, edificios u oficinas donde se necesite ejecutar labores de mantenimiento, recordando que la autenticidad de los trabajadores puede verificarse llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios afectados por los cortes de luz en Bogotá este 7 de noviembre de 2026?

Según la Alcaldía de Bogotá y Enel Colombia, los barrios San Diego (localidad de Santa Fe), Chicó Norte (Chapinero) y Restrepo Occidental (Antonio Nariño) serán afectados durante la jornada del sábado 7 de noviembre de 2026, cada uno en horarios y áreas específicas.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para afrontar los cortes de luz programados?

Enel Colombia recomienda desconectar electrodomésticos, organizar las actividades teniendo en cuenta el horario de los cortes, procurar no abrir la nevera varias veces para conservar los alimentos y autorizar, tras verificar la identidad, el ingreso del personal técnico encargado de los trabajos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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