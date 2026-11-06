Por: Portal Bogotá

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La adecuada disposición de residuos como muebles viejos, escombros y objetos voluminosos es una preocupación central para la administración de la capital colombiana. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá y respaldada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la ciudad dispone semanalmente de puntos de acopio conocidos como Ecopuntos. Esta estrategia busca entregar a la ciudadanía espacios destinados exclusivamente para recibir aquellos residuos que no recoge el servicio habitual de aseo, como colchones, madera, tejas y elementos provenientes de pequeñas obras de construcción y demolición.

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Estos Ecopuntos estarán habilitados en diferentes localidades de Bogotá este sábado 7 de noviembre de 2026, según lo comunicó la UAESP en sus canales oficiales. La intención es mantener la limpieza y el orden en los barrios de la ciudad, e incentivar a los habitantes a separar correctamente los residuos y aprovechar los canales diseñados para tal fin. La administración local subraya la importancia de que todos los bogotanos respeten los horarios designados y utilicen estos puntos de recolección, pues su buen uso contribuye a mejorar la calidad del entorno y la apariencia de la ciudad.

Para quienes estén interesados en conocer la ubicación específica de los Ecopuntos durante la semana mencionada, la UAESP facilita en su portal web la información actualizada y detallada. De este modo, la ciudadanía puede planificar la disposición de objetos en desuso sin afectar la convivencia o el espacio público. Este servicio adicional apuesta por una Bogotá en la que el manejo de residuos pesados y voluminosos no sea un obstáculo para la limpieza de la ciudad.

Además, la UAESP promueve la página web ‘Aseo Bogotá’, una herramienta digital creada para dar acceso sencillo y actualizado a toda la información relevante sobre el servicio público de aseo. Allí, los ciudadanos pueden consultar recomendaciones para la disposición adecuada de todo tipo de residuos, obtener tips y acceder a guías rápidas para la separación y recolección de basuras, escombros y muebles viejos.

Las acciones colectivas en la correcta disposición de residuos, especialmente los que no hacen parte de la recolección tradicional, marcan una diferencia en el propósito de mantener limpia la capital, como resalta la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con lo señalado por la administración, la participación activa y responsable de los habitantes es fundamental para el éxito de estas estrategias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué residuos puedo llevar a los Ecopuntos de la UAESP en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), los Ecopuntos están diseñados para recibir muebles en mal estado, escombros, residuos de construcción y demolición, colchones, madera, tejas y cualquier residuo voluminoso o que no recoja el operador habitual de aseo.

¿Cómo encontrar el Ecopunto más cercano en Bogotá para disponer escombros y muebles viejos?

Según lo publicado por la UAESP, usted puede consultar la ubicación de los Ecopuntos disponibles en la semana ingresando al portal web oficial de la entidad. Allí se indica la dirección y los horarios de atención de cada sitio habilitado para la disposición de residuos especiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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