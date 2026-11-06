Por: El Espectador

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Bogotá enfrenta un cambio demográfico significativo: la ciudad ya tiene más de 1,2 millones de habitantes mayores de 60 años. Consciente de este fenómeno, la administración distrital lanzó una convocatoria que invita a universidades y centros de investigación a plantear soluciones aplicadas a los retos que el envejecimiento trae consigo. De acuerdo con El Espectador, esta bolsa de financiamiento supera los 1.100 millones de pesos colombianos y permitirá cofinanciar hasta siete proyectos enfocados en temas de salud, cuidado, salud mental, redes comunitarias y acceso digital para la población mayor.

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La iniciativa, denominada Retos de Investigación en Salud, Vejez y Envejecimiento, es impulsada por la Agencia Atenea y la Secretaría Distrital de Salud, dentro del programa Bogotá Científica. Cada propuesta seleccionada podrá recibir hasta 157 millones de pesos colombianos y dispondrá de un plazo máximo de 30 meses para desarrollar investigaciones aplicadas. El llamado es a formar alianzas de mínimo tres grupos de investigación con reconocimiento de Minciencias, y experiencia en campos como salud pública, geriatría, gerontología, epidemiología, demografía o ciencias sociales relacionadas con la salud. No se aceptan postulaciones individuales; los grupos participantes deberán seleccionar uno de los cinco retos definidos por el Distrito y presentar propuestas que suministren evidencia relevante para la toma de decisiones públicas.

El cierre de la convocatoria quedó fijado para el 17 de febrero de 2027 a las 7:00 p. m., según el micrositio oficial de Atenea y los términos de referencia vigentes. Los temas prioritarios incluyen alfabetización digital para mejorar el acceso de personas mayores a servicios y redes de apoyo, estrategias intergeneracionales contra el edadismo y la segregación, salud mental en la vejez (particularmente casos de depresión, demencia y aislamiento social), generación de evidencia para orientar el plan de salud pública local y medidas de apoyo a personas cuidadoras. La asesora del despacho de la Secretaría Distrital de Salud, Salomé Valencia, destacó que la convocatoria busca propuestas basadas en evidencia científica y articulación interinstitucional.

La urgencia de respuestas es clara: según datos oficiales citados por El Espectador, Bogotá alberga cerca de 18.000 hogares unipersonales de personas mayores en abandono, y solo en el primer trimestre de 2026 se reportaron 1.125 casos de violencia contra mayores de 60 años. Además, la Encuesta Multipropósito de 2025 identificó que la edad promedio en Bogotá pasó de 34 a 36 años desde 2017. Aunque en principio se seleccionarán hasta siete investigaciones, existe la posibilidad de aumentar este número si se amplían los recursos antes de la adjudicación. El Distrito insiste en que los proyectos elegidos deberán tener incidencia directa en políticas públicas y el fortalecimiento del sistema de salud y cuidado para adultos mayores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cinco retos de investigación sobre vejez y envejecimiento en Bogotá?

Los cinco retos establecidos por la convocatoria de la Secretaría Distrital de Salud y la Agencia Atenea abarcan alfabetización digital, estrategias intergeneracionales, salud mental en la vejez, producción de evidencia para el plan de salud pública y fortalecimiento de redes comunitarias y apoyo a personas cuidadoras. Cada uno busca abordar problemáticas específicas asociadas con el envejecimiento en la capital, según lo publicado por El Espectador.

¿Qué requisitos deben cumplir los grupos de investigación para participar en la convocatoria?

Para participar, los postulantes deben conformar alianzas de mínimo tres grupos de investigación reconocidos por Minciencias y con experiencia en los campos mencionados en la convocatoria. No se admiten propuestas individuales y las alianzas deberán presentar proyectos que se alineen con uno de los retos priorizados, de acuerdo con lo reportado por El Espectador y la información disponible en el micrositio oficial de Atenea.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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