Por: Portal Bogotá

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Bogotá reafirma su compromiso con la inclusión laboral al vincular personas con discapacidad en cargos públicos, según informó la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Este proyecto hace parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que apuesta por fortalecer los programas de inclusión social en la capital.

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De acuerdo con la SDIS, 12 personas con discapacidad fueron integradas a la planta de personal mediante nombramientos en provisionalidad y cumplirán distintas funciones dentro de las subdirecciones locales de la entidad. Esta acción ocurre en el marco de la estrategia Más Destinos y cuenta con el respaldo de la Subdirección para la Discapacidad y CADIS+ (un instrumento adicional de apoyo en inclusión), a través de la llamada Ruta de Vinculación e Inclusión Laboral. El proceso se articula también con el equipo de Talento Humano, las subdirecciones locales y profesionales de Más Oportunidades.

Según lo anunció la secretaria distrital de Integración Social, Juliana Sánchez Calderón, esta medida implica un avance significativo, no solo en el acceso laboral sino en el acompañamiento y permanencia de las personas vinculadas en su nueva rutina. “Con estas vinculaciones damos un paso importante hacia una Secretaría más incluyente. A partir de ahora comienza una etapa igualmente importante, en la que debemos garantizar procesos de inducción accesibles, concertar los ajustes razonables que se requieran y acompañar la adaptación y permanencia de las personas en sus equipos de trabajo”, puntualizó la funcionaria, según lo registrado en los comunicados oficiales de la SDIS.

Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Integración Social señaló que esta vinculación corresponde apenas a la primera fase, pues en diciembre entrará en marcha una segunda etapa, en la que se posesionarán otras diez personas con discapacidad en nuevos cargos.

Las acciones emprendidas en esta materia incluyeron la revisión de 21 posibles cargos y diagnósticos realizados en nueve unidades operativas de ocho subdirecciones locales, donde se identificaron potenciales barreras en infraestructura, canales de comunicación y prácticas de equipo. Además, antes de la vinculación, se revisaron los requerimientos de los cargos, las competencias de los candidatos y se llevaron a cabo actividades de entrenamiento para la vida productiva, así como jornadas de preparación con los equipos que recibirán a los nuevos funcionarios, de acuerdo con información oficial publicada por la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la Ruta de Vinculación e Inclusión Laboral en Bogotá para personas con discapacidad?

La Ruta de Vinculación e Inclusión Laboral está diseñada para facilitar la integración de personas con discapacidad al sector público. Esta ruta contempla desde la identificación de cargos disponibles y revisión de competencias de los candidatos, hasta entrenamientos y jornadas de preparación para el entorno laboral, así como la adaptación de espacios y procesos en las entidades, según información de la Secretaría Distrital de Integración Social.

¿Qué ajustes razonables deben garantizar las entidades públicas para emplear a personas con discapacidad?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social, los ajustes razonables implican adecuaciones en infraestructura, modificación de canales de comunicación y actualización de prácticas en los equipos de trabajo, todo con el objetivo de crear entornos laborales accesibles donde las personas con discapacidad puedan desempeñar sus funciones y permanecer en sus cargos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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