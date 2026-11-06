Por: Portal Bogotá

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En el contexto de Bogotá, el proyecto “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” ha impulsado un trabajo conjunto entre las instituciones y la ciudadanía para fortalecer la seguridad y la convivencia en los barrios, según información oficial. Durante un reciente evento realizado por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, se conmemoraron los 135 años de la Policía Nacional y se hizo un balance de la gestión correspondiente a las vigencias 2025 y 2026. De acuerdo con datos presentados, el trabajo articulado permitió pasar de 424 actividades conjuntas en 2025 a 773 en 2026, lo que representa un aumento del 82,3 % en las acciones realizadas en materia de seguridad y acompañamiento comunitario.

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Esta significativa alza en las intervenciones evidencia cómo la presencia institucional y la coordinación entre entidades han permitido un mayor alcance en todo el territorio de Barrios Unidos. Entre las gestiones sobresalientes se encuentran las 239 actividades desarrolladas dentro del Plan Presencia, un programa centrado en reforzar la vigilancia preventiva y la proximidad con los habitantes de la localidad. Dichas acciones se despliegan en parques, entornos escolares, corredores comerciales, zonas de rumba y otros puntos considerados críticos, de acuerdo con la información suministrada. Junto a esto, se contabilizan 144 acciones específicas para atender la habitabilidad en calle y 138 medidas conjuntas de control y prevención, todas orientadas a dar respuesta a las necesidades inmediatas de la ciudadanía y anticiparse a eventuales focos de conflicto.

Durante la jornada de conmemoración, los participantes recalcaron que la seguridad supera el simple control e implica también la prevención, la gestión anticipada de disputas y la recuperación de espacios públicos. En este sentido, la alcaldesa local de Barrios Unidos, Melissa Morales, afirmó que el legado institucional radica en construir confianza con la ciudadanía a partir de acciones visibles, lo que responde a una demanda constante de los residentes del sector.

Adicionalmente, se entregaron reconocimientos a los policías de la localidad, destacando el compromiso del cuerpo policial y marcando un compromiso renovado para focalizar esfuerzos en los sectores que enfrentan mayores desafíos. Así, la Alcaldía Local manifiesta su intención de continuar fortaleciendo la articulación entre entidades e impulsar una seguridad que sea resultado de la acción colectiva y la confianza recíproca entre comunidad e instituciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo contribuye el trabajo entre instituciones y ciudadanía a la seguridad en Barrios Unidos?

De acuerdo con información oficial presentada en el evento de la Alcaldía Local, la colaboración entre instituciones y ciudadanía permitió aumentar las actividades conjuntas y fortalecer la vigilancia, la prevención de conflictos y la recuperación de espacios públicos. El enfoque se centra en construir confianza y responder a las necesidades específicas de los barrios.

¿Qué es el Plan Presencia y cuáles son sus principales acciones?

El Plan Presencia, según los datos suministrados, es un programa enfocado en la vigilancia preventiva y la cercanía con la comunidad. Sus 239 actividades abordan intervenciones en lugares como parques, instituciones educativas, corredores comerciales y zonas de rumba, con el objetivo de brindar acompañamiento institucional y anticipar problemáticas de seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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