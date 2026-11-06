Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En Bogotá, el programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' desempeña un papel fundamental en el acompañamiento de las personas mayores para garantizar el acceso al Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). De acuerdo con información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, dicho programa opera en paralelo con la entrega de transferencias monetarias dirigidas a hogares y ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, también aclara que existen casos en los que algunos beneficiarios pueden dejar de recibir estos recursos. Según la explicación oficial, esto ocurre debido a inconsistencias identificadas durante los procesos de verificación de información.

Sigue a PULZO en Discover

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) es la entidad encargada de realizar este proceso de validación antes de hacer efectivos los pagos. Este proceso consiste en cruzar los datos de los beneficiarios con diversas entidades y sistemas de información, con el propósito de que cada beneficiario cumpla realmente los requisitos para recibir estas transferencias y que sus datos estén debidamente registrados.

Entre las principales causas por las que pueden suspenderse o inactivarse los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado se encuentran situaciones como inconsistencias en los nombres, que se presentan cuando la información registrada no coincide con al menos un 60 % de los datos registrados en la Registraduría Nacional. También se producen suspensiones por errores en el número de teléfono registrado en la base de datos de bancarización de personas mayores del sistema SIGLO, o cuando el sistema indica que la persona falleció, según datos de la Registraduría Nacional.

Otras causas señaladas por Integración Social incluyen la existencia de una pensión registrada en el Registro Social de Hogares, bajo la administración del Departamento Nacional de Planeación (DNP), así como novedades reportadas por la Subdirección para la Vejez de Integración Social, o la presencia de un tipo de documento diferente a la cédula de ciudadanía en las bases de datos.

Para llevar a cabo estas verificaciones, Integración Social recurre a las bases de entidades como la Registraduría Nacional, la Plataforma de Integración del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO, especialmente PISIS), la Secretaría Distrital de Salud y el Departamento Nacional de Planeación, además de sus propios sistemas internos.

Si usted es persona mayor y tiene dudas sobre la suspensión o inactivación de las transferencias del Ingreso Mínimo Garantizado, la SDIS dispone de la línea de atención al ciudadano (601) 380 8330, opción 6, además de otros canales oficiales que pueden consultarse en los portales de la entidad y en las Subdirecciones Locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué pueden suspender el Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá?

El Ingreso Mínimo Garantizado puede suspenderse por inconsistencias en la información de los beneficiarios, como diferencias en los nombres registrados, errores en el número de teléfono o registros de fallecimiento. También pueden influir la aparición de una pensión en el Registro Social de Hogares, novedades reportadas por la Subdirección para la Vejez, o el registro con un documento diferente a la cédula de ciudadanía. Todas estas verificaciones las realiza la Secretaría Distrital de Integración Social cruzando datos con entidades oficiales.

¿Cómo consultar si tengo problemas con el pago del Ingreso Mínimo Garantizado?

Si usted tiene dudas sobre la suspensión o inactivación del Ingreso Mínimo Garantizado, puede comunicarse con la línea de atención al ciudadano de la Secretaría Distrital de Integración Social al número (601) 380 8330, opción 6. Además, se recomienda acceder a los canales oficiales en la web de la entidad o contactar a las Subdirecciones Locales para recibir orientación y revisar el estado de su beneficio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z