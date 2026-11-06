Por: Portal Bogotá

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El proyecto de construcción del tramo 1 de la Nueva Calle 13 en Bogotá ha abierto una serie de nuevas oportunidades de empleo dirigidas a quienes desean contribuir a la transformación de la movilidad en la ciudad, según la información publicada en el portal oficial “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. El contratista encargado de las obras lanzó una convocatoria laboral para integrar personas en diversos roles, todos ellos fundamentales para avanzar en esta significativa obra de infraestructura.

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Las vacantes disponibles están orientadas principalmente a conductores de maquinaria pesada y a profesionales en ingeniería civil. Para los cargos operativos, se solicitan perfiles específicos: conductor de volqueta, conductor de planchón, operador de camión grúa y operador de autobomba. Cada uno de estos puestos requiere licencias de conducción actualizadas (B2, C2 o C3, según el caso), experiencia mínima comprobada de 18 meses y, en algunos casos, niveles básicos de formación académica o habilidades de lectoescritura. Particularmente, las vacantes de operador de camión grúa y de autobomba solamente exigen demostrar dichas habilidades y la experiencia, sin requerimientos académicos explícitos.

En cuanto al perfil profesional, se abrió la vacante de ingeniero civil para quienes cuenten con una tarjeta profesional vigente. Para este cargo, la experiencia solicitada es considerablemente mayor: mínimo ocho años de experiencia general y dos años específicos como residente de cimentación y estructuras en obras de puentes vehiculares, peatonales o intersecciones a desnivel, ya sea en proyectos constructivos o de interventoría, según los detalles del proceso publicados por el contratista.

Los interesados en aplicar a cualquiera de estas oportunidades de empleo deben presentar la hoja de vida y los soportes requeridos en la avenida Las Américas # 50-02, en un horario de atención de lunes a viernes, entre 7:00 a. m. y 4:00 p. m. Así mismo, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), a través de su cuenta oficial en la red social X, reiteró la invitación a sumarse al equipo de trabajo bajo el lema “trabajo sí hay” para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

De acuerdo con recomendaciones del portal oficial, aquellos que desean estar informados sobre futuras vacantes, consejos y recursos para procesos de selección y elaboración de la hoja de vida, pueden seguir el canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá” para no dejar pasar nuevas oportunidades laborales en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué requisitos se necesitan para trabajar en las obras de la Nueva Calle 13 de Bogotá?

De acuerdo con el portal “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, los requisitos varían según el cargo, aunque generalmente se exige experiencia previa en el rol (mínimo 18 meses para conductores y operadores), licencia de conducción vigente correspondiente al tipo de vehículo o maquinaria, y, en algunos casos, estudios desde nivel de primaria o habilidades básicas de lectoescritura. Para el perfil de ingeniero civil se exige tarjeta profesional y experiencia significativa en obras similares.

¿Dónde y cómo puedo postularme a las vacantes de empleo en el tramo 1 de la Nueva Calle 13?

Según la información oficial, los interesados deben llevar su hoja de vida junto con los documentos de soporte directamente a la avenida Las Américas # 50-02, en Bogotá, en el horario de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se recomienda estar atentos a los canales digitales como el WhatsApp “Empleo en Bogotá” para futuras convocatorias y detalles adicionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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