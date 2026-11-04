Por: Portal Bogotá

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La búsqueda de empleo en Bogotá tiene una oportunidad importante para quienes desean trabajar cerca de su hogar, especialmente en la localidad de San Cristóbal. De acuerdo con la información suministrada por Bogotá.gov.co, este jueves 5 de noviembre de 2026 se realizará una Feria de Empleo en el Portal 20 de Julio, evento incluido en el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. En esta jornada de empleabilidad, los asistentes podrán acceder a una variada oferta de vacantes, tanto del sector público como del privado, con participación de más de 30 entidades y empresas aliadas que requieren talento en diferentes áreas.

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El evento es liderado por la Alcaldía Local de San Cristóbal, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y TransMilenio. Uno de los ejes de la jornada es la oferta exclusiva de vacantes para operarios del TransMiCable, enfocada en habitantes de la zona. Además, hay oportunidades especialmente dirigidas a áreas como seguridad y servicios generales, con el respaldo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que participa junto con la Alcaldía Local gracias a un convenio entre ambas entidades.

La feria estará disponible desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., y allí mismas los participantes encontrarán entidades como Compensar, Colsubsidio, Cafam y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, que ofrecen cargos para conductores, técnicos, operarios, auxiliares y analistas. Un aspecto importante que se ha resaltado es que el proceso es completamente gratuito y transparente; para postularse solo debe asistir con su hoja de vida actualizada y tiempo suficiente para conocer todas las vacantes disponibles. No se requiere intermediación, ni pago alguno, como insisten los promotores del evento, para evitar posibles estafas, de acuerdo con información oficial de la SDDE y el portal Bogotá Trabaja.

Según el alcalde local, Carlos Hernando Macías, la intención es que los habitantes de San Cristóbal puedan encontrar empleo formal cerca de donde viven, aprovechando la presencia de TransMiCable y otras entidades aliadas que aportan a la reactivación económica local. Además, la alcaldía invita a consultar nuevas oportunidades laborales, recomendaciones para procesos de selección o para elaborar la hoja de vida, y cursos gratuitos, a través del canal de WhatsApp de Empleo en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vacantes laborales ofrece la Feria de Empleo de San Cristóbal en noviembre de 2026?

La Feria de Empleo de San Cristóbal, desarrollada el 5 de noviembre de 2026 en el Portal 20 de Julio, incluye vacantes especialmente para operarios del TransMiCable dirigidas a habitantes de la localidad. Además, se ofrecen opciones en seguridad, servicios generales, conducción, áreas técnicas, operativas, auxiliares y analistas gracias a la participación de más de 30 entidades y empresas, como SENA, Compensar, Colsubsidio, Cafam y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

¿Qué significa SENA y cuál es su papel en las oportunidades laborales de Bogotá?

SENA corresponde al Servicio Nacional de Aprendizaje, entidad que ofrece formación para el trabajo y participa como aliado en la Feria de Empleo de San Cristóbal. Su papel es fundamental al brindar apoyo en el acceso a vacantes y capacitación, en convenio con la Alcaldía Local, facilitando así la vinculación de ciudadanos a empleos formales y apoyando procesos de cualificación laboral en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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