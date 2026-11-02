Por: Portal Bogotá

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La educación superior puede convertirse en una meta alcanzable para los jóvenes de Bogotá gracias a los esfuerzos de la Agencia Atenea y la colaboración con las alcaldías locales. Actualmente, se ha presentado la oferta de fin de año del programa Jóvenes a la E, el cual pone a disposición un total de 4.551 oportunidades para estudiar en instituciones públicas y privadas, acompañadas de beneficios y apoyos que buscan facilitar tanto el ingreso como la permanencia en la educación superior, de acuerdo con lo reportado por la Agencia Atenea.

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Este programa está enfocado en bachilleres egresados de colegios de Bogotá, con un límite de edad de hasta 28 años, siempre y cuando cumplan las condiciones definidas en cada una de las convocatorias. De acuerdo con la información proporcionada por la Agencia Atenea, existen dos líneas principales para participar en la convocatoria.

Por un lado, la línea de educación superior pública ofrece 1.490 incentivos dirigidos a aquellos bachilleres que ya hayan sido admitidos para el primer semestre de 2027 en instituciones públicas de alto nivel, como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central o el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Regional Distrito Capital. Para acceder, los aspirantes deben inscribirse del 7 al 13 de noviembre de 2026, y quienes sean seleccionados podrán iniciar clases en enero de 2027. Entre los beneficios destacan apoyos económicos de hasta un salario mínimo mensual legal vigente por semestre, títulos de ayuda en especie como transporte, además de actividades de bienestar estudiantil, dependiendo de lo que ofrezca cada institución.

Por otro lado, la línea Jóvenes a la E 6 está dirigida a bachilleres que buscan cursar sus estudios en instituciones privadas, y contempla 3.061 becas para programas universitarios, técnicos profesionales o tecnológicos. Para este caso, la Agencia Atenea se encargará de pagar directamente el valor de la matrícula ante la respectiva institución educativa. También ofrece un apoyo económico de hasta un salario mínimo mensual legal vigente por periodo académico. Además, los beneficiarios podrán participar en la estrategia Horas por Bogotá, la cual contempla una pasantía social como mecanismo para contribuir a la capital. El proceso de inscripción se desarrollará del 12 al 18 de noviembre de 2026 y los resultados serán publicados el 29 de diciembre de 2026.

Antes de postularse, los aspirantes deben revisar detalladamente los lineamientos oficiales de cada convocatoria para asegurar el cumplimiento de los requisitos y conocer los programas e instituciones habilitados, según información de la Agencia Atenea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede acceder un bachiller de Bogotá a las becas de Jóvenes a la E?

Para acceder a las becas de Jóvenes a la E, el bachiller debe haber egresado de un colegio en Bogotá, tener hasta 28 años y cumplir con los requisitos específicos de cada convocatoria. Es fundamental inscribirse en las fechas indicadas y verificar la admisión en alguna de las instituciones participantes, según datos de la Agencia Atenea.

¿Qué beneficios ofrece el programa Jóvenes a la E en Bogotá?

El programa Jóvenes a la E otorga apoyos económicos de hasta un salario mínimo mensual legal vigente por semestre o por periodo académico, pago directo de matrícula para quienes estudien en privadas, ayudas en especie como transporte y acciones de bienestar estudiantil. Además, quienes lo deseen pueden participar en la estrategia Horas por Bogotá, que ofrece experiencias de pasantía social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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